Imatge general de la cremada de la falla municipal. Foto: ACN

València ha acomiadat aquest diumenge a la nit les Falles en la primera edició després del reconeixement per part de la Unesco com a patrimoni immaterial de la Humanitat. A partir de les 22:00 hores, amb l’inici de la Cremà de les falles infantils, les comissions de tota la ciutat han començat a acomiadar els seus monuments, donant per tancat un cicle i començant la feina de l’any vinent. La darrera falla en cremar, com cada any, ha estat la falla municipal, una torre de 42 metres d’alçada (la més alta de la història) situada a la plaça de l’Ajuntament. Aquesta falla ha cremat a partir de les 01:00 hores, amb un espectacle de focs artificials previ. Al llarg d’aquesta nit de Sant Josep 770 falles situades a tota la ciutat han estat engolides pel foc.El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig i l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, han assistit a la Cremà des de l’Ajuntament de València, juntament amb les falleres i la cort d’honor.La nit s’ha iniciat a les 22:00 hores amb els monuments infantils. A les 22:30 hores s’ha cremat la falla infantil que ha obtingut el primer premi de la Secció Especial, enguany l’obra Abecedari artesà de l’artista José Gallego per a la falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal. A continuació, a les 23:00 hores, ho ha fet la falla infantil municipal, Descobrir i redescobrir, d’Anna Ruíz i Giovanni Nardin. El seu concepte innovador ha provocat controvèrsies entre certs sectors del món faller. El lema de la falla vol harmonitzar el foment de la lectura i la fantasia entre els nens.A la mitjanit, s’ha procedit a la crema de totes falles de València, a excepció de la falla que ha guanyat el primer premi de la secció Especial, Eterna seducció, de l’artista Julio Monterrubio per a la falla L’Antiga de Campanar, que ho ha fet a les 00:30 hores. Aquest monument, amb 175.000 euros de pressupost, 22 metres i 30 ninots, ha estat considerada la millor falla. En el seu cos central es representa el joc de seducció entre una dama i un ric cavaller.La darrera falla en cremar ha estat, com cada any, la falla municipal, València, Ca la trava, de l’artista Manolo García, un monument de 42 metres d’alçada que repassa les traves que ha tingut la ciutat durant dècades. Al centre de la falla hi ha la torre de telecomunicacions que Santiago Calatrava va dissenyar per a la ciutat i que mai no es va arribar a construir. Al voltant hi ha referències al corredor mediterrani, les polítiques de transvasaments hídrics o les retallades, entre altres.El consistori ha convidat els veïns a dur cadires velles per ser cremades recuperant així la tradició de l’inici del que varen ser les primeres falles. La falla va ser aixecada al "tomb" seguint la manera tradicional. Aquesta tècnica consisteix en aixecar la peça principal empentant entre moltes persones. La peça central de la falla ha estat feta amb "vareta" com a material, consistent en doblegar uns llistons de fusta prima que s’humitegen per poder ser modelats.Tampoc no ha fugit de la polèmica la concepció innovadora d’aquest monument, que no agrada als sectors que aposten per falles més tradicionals en les seves formes i ha obert de nou el debat sobre si és la falla municipal la que ha d’optar per l’avantguarda. Els partits de l’oposició, PP i C’s, han criticat que estigui allunyada de l’estàndard habitual de les falles. Mentre, l’equip de govern municipal remarca que en l’anterior etapa eren els regidors els qui escollien els projectes, mentre que ara és un jurat integrat per representants de diversos sectors, entre ells el gremi d’artistes fallers, dissenyadors, el Cercle de Belles Arts i la Universitat de València.

