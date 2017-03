¡Un señor se ha dormido durante la rueda de prensa de @LUISENRIQUE21! ¡Atención a la reacción del técnico asturiano! ¡Imperdible! pic.twitter.com/in0YYWKiR7 — GOL (@Gol) 19 de març de 2017

Anècdota divertida, aquest diumenge al vespre a la roda de premsa de Luís Enrique, després del partit del Barça contra el València , on els culers s'han imposat per 4-1. L'entrenador ha aturat la seva compareixença perquè hi havia un periodista que s'havia quedat adormit.Luis Enrique ha reaccionat amb bon humor, dient-li “bon dia” en diverses ocasions al periodista, i ha reconegut que mai s'havia trobat amb una cosa així. “És la primera vegada, no m'havia passat mai... ja no tinc res més que explicar”, ha deixat anar entre rialles.El periodista que estava fent la becaina era Steve Futrterman, corresponsal nord-americà de la CBS News. Quan se n'ha adonat que l'han enxampat ha abandonat ràpidament la sala i Luis Enrique ha continuat la roda de premsa.Futrterman també s'ha pres l'anècdota amb bon humor i més tard ha piulat al seu Twitter: “Regla número 1 de la cobertura d'un partit del FC Barcelona. No dormir-se durant la conferència de premsa posterior al partit de Luis Enrique”.

