L'autòpsia ha revelat que el mort dissabte a la tarda després d'ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona després de sofrir una parada respiratòria va morir per asfíxia, han informat a Europa Press fonts properes al cas.L'home va ser interceptat divendres al costat d'una altra persona quan, presumptament, intentaven atracar una fleca del districte barceloní de Nou Barris, i quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc el van trobar a terra i sense respiració. Els agents li van realitzar maniobres de reanimació i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar en estat crític a l'hospital, on va morir dissabte.El mort no presentava hematomes i fonts policials van revelar ja dissabte que tot apuntava a què podria haver sofert un infart o un atac d'ansietat ja que no es van trobar senyals de linxament ni que hi hagués voluntat d'agressió física.El presumpte atracador esperava a l'exterior del forn que acabés el suposat atracament a la fleca, situada en el passatge Doctor Pi i Molist de la capital catalana.

