El Barça ha guanyat aquest diumenge contra el València (4-2) i continua en la lluita amb el Reial Madrid pel títol de Lliga. Luis Enrique ha tret un onze de gala per enfrontar-se als valencians, que han patit els embats d'un equip amb gana de gols i de mostrar la seva millor cara després de perdre contra el Deportivo de la Corunya la setmana passada.​La primera part ha estat dominada pels blaugrana, que han passat alguna angúnia en defensa per culpa de la línia de tres que ha plantejat el tècnic asturià, que ha semblat un punt arriscada en alguns moments del matx. El València ha intentat tocar i buscar la profunditat de les bandes per sorprendre els locals, que han dominat el mig del camp i han trobat amb facilitat Iniesta i Neymar, els dos jugadors amb més mobilitat de l'equip durant els primers 45 minuts. L'equip jugava bé i agradava, però han estat els valencians els que han sorprès el Camp Nou amb un gol de Mangala al minut 29 a la sortida d'un córner. El Barça ha respost bé, però, al gol del València, i set minuts més tard, un llançament ràpid de Neymar des de la banda l'ha aprofitat Suárez per deixar enrere la defensa i empatar el marcador a 1.​El gol ha calmat la grada, i si bé encara faltava un gol per acabar de capgirar el gol del València, la sensació era que l'equip jugava amb la intensitat suficient per fer el segon. Ha estat a punt de fer-ho Messi amb una falta que ha passat fregant el pal de la porteria d'Alves. El trident ha combinat bé - amb un Messi jugant quasi de migcampista - ha tancat el rival a la seva àrea cap al tram final de la primera part, i ha rebut el premi del gol gràcies a un penal que Mangala ha comès sobre Suárez i que li ha suposat l'expulsió. Amb el defensa al carrer, els culers han aconseguit el 2 a 1 gràcies a Messi, però l'alegria ha durat dos minuts. Munir s'ha encarregat de tornar la igualada al lluminós amb una jugada ràpida i mal defensada, la darrera de la primera part.​A la represa, el Barça ha buscat amb anhel el tercer gol, i ha sortit igual d'intens que a la primera. Messi i Neymar s'han trobat en dues jugades durant els primers minuts, i el tercer ha caigut pel seu propi pes gràcies a l'argentí, que ha aprofitat una passada vertical de Mascherano per executar Alves amb la cama dreta. Els blaugrana han seguit buscant la porteria rival per mediació de Messi, que ha estat la referència després de dos partits mig desaparegut. Tot i la victòria momentània, els de Voro han tirat alguna jugada llarga que hauria pogut convertir-se un altre cop en l'empat si Piqué no arriba a tallar un xut de Munir.​Tot i el 3-2, "Lucho" ha mantingut la defensa de tres homes que ha fet patir més d'un durant el partit. El Barça necessitava un matx més tranquil, i Messi ha estat l'encarregat de marcar el tempo del partit. Amb un Suárez molt mòbil i un Neymar espurnejant, el quart gol semblava que havia d'arribar més d'hora que tard. Iniesta ho ha provat amb un xut llunyà que ha blocat Alves, i Suárez ha xutat sense angle un minut després.​Els de Luis Enrique han seguit atacant i dominant el joc, però faltava la sentència per no haver de patir en els minuts finals. L'equip ha fallat massa davant Alves, i encara que ho ha intentat, el afeccionats han hagut d'esperar per respirar tranquils. Ha estat al minut 89 quan André Gomes ha arribat des del darrere per culminar una gran jugada de Neymar. Amb els tres punts, el Barça es situa a dos del Reial Madrid, líder de la Lliga.

