L'expresident del Parlament Europeu, Martin Schulz, ha estat elegit aquest diumenge per unanimitat president del Partit Socialdemòcrata (SPD) i nominat oficialment com a candidat a les eleccions legislatives del 24 de setembre.



Schulz, de 61 anys, va obtenir el cent per cent dels vots d'uns 600 delegats reunits en un congrés extraordinari a Berlín amb l'encàrrec de posar fi a 12 anys d'hegemonia de la cancellera Angela Merkel, democristiana.



​El polític alemany, que ha ocupat un un escó al Parlament europeu fins el gener passat, ha qualificat de "millor regal que ha rebut la República Federal d'Alemanya en la seva jove història" alhora que ha carregat contra la formació populista de dretes Alternativa per a Alemanya (AFD), a la qual ha qualificat de "vergonya" per al país.



Schulz succeirà a Sigmar Gabriel, l'actual vicecanceller i ministre d'Exteriors, després de set anys i quatre mesos al capdavant de l'SPD. Gabriel va sorprendre el passat 24 de gener al renunciar a la seva pròpia candidatura i deixar pas Schulz, una figura aliena als desgastos de les arts de la política nacional i amb un millor perfil per enderrocar Merkel.

