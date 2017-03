Prop de 2.000 han participat aquest diumenge al migdia a la a manifestació per una gestió "pública i democràtica" de l'aigua a Terrassa. Un centenar d'entitats de la ciutat egarenca i de la resta del país han donat suport a la mobilització convocada per Aigua és Vida i la Taula de l'Aigua de Terrassa. Els manifestants reclamen la municipalització de l'aigua a Terrassa, on ha finalitzat la concessió de 75 anys a l'empresa privada Mina Pública Aigües de Terrassa.El propietari de Lauren Films, Antoni Llorens, ha mort aquest dissabte, segons ha confirmat l'Ajuntament de Cambrils, municipi on va néixer fa 76 anys. Llorens va produir més d'una quinzena de pel·lícules. Entre les produccions destaca "Mujeres al borde de un ataque de nervios", de Pedro Almodóvar, amb la qual va guanyar el Premi Goya a la millor pel·lícula el 1988 i va arribar a ser nominada a l'Oscar.