El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha valorat la manifestació de milers de persones aquest diumenge al centre de Barcelona contra el procés independentista i ha assegurat que l'"extrema dreta absolutament reaccionària que representa Societat Civil Catalana (SCC) també té dret a manifestar les seves posicionaments encara que siguin absolutament antidemocràtics".



S'ha referit així a la mobilització convocada per SCC des de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), on ha participat en un acte del partit amb les seccions locals de la ciutat barcelonina i de les seves veïnes Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, ha informat ERC en un comunicat.



En resposta a Cs, que ha demanat a la manifestació que el Govern es dissolgui i convoqui eleccions, ha defensat: "No estem aquí per convocar ni per guanyar unes eleccions autonòmiques sinó per guanyar un país". "Estem per complir amb el mandat de fer el referèndum i ho farem entre tots els demòcrates", ha afegit el republicà, que ha defensat el procés independentista com una oportunitat per canviar les coses.



Així mateix, ha rebutjat que se'ls titlli de nacionalistes: "Nosaltres no som nacionalistes, els nacionalistes són els que no ens deixen votar".

