"Ells tenen jutges, fiscals, policia, el control el diner i unes relacions internacionals pròpies d’un Estat; nosaltres tenim la gent que empeny de manera cívica i pacífica, ells no ho tenen", ha destacat Mas. El 129è president de la Generalitat també ha subratllat que Catalunya "té centenars d’ajuntaments que creuen en el projecte d’un Estat per a Catalunya".



"El 9-N va comptar amb la col·laboració de 942 ajuntaments dels aleshores 947 municipis; a Europa i al món que el món municipal estigui al costat d’aquesta operació democràtica té un gran valor", ha conclòs l’expresident de la Generalitat, que posteriorment ha assistit al partit de bàsquet entre el Joventut de Badalona i el FC Barcelona, un matx que ha servit per commemorar el 50è aniversari de la primera lliga verd-i-negra.



A la llotja, Mas ha coincidit amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras; el líder de Podem, Pablo Iglesias; i el coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol.