Terrassa ha estat un clam aquest diumenge al migdia per la gestió pública i democràtica de l'aigua. Entre 3.000 i 4.000 persones, segons l'organització, han desfilat pel centre de la ciutat sota el lema "S'escriu aigua, es llegeix democràcia".La marxa, convocada per la Taula de l'Aigua i Aigua és Vida, ha aconseguit el suport d'un centenar d'entitats de la ciutat egarenca i de la resta del país. Els manifestants han reclamat la municipalització de l'aigua a Terrassa, on el desembre va acabar la concessió de 75 anys a l'empresa privada Mina Pública Aigües de Terrassa. La concessionària, que proposa una gestió a través d’una empresa mixta, ha engegat un procés judicial per posar les coses difícils al consistori, que aposta, amb una ampla majoria, per la gestió pública.Les entitats socials i els sindicats han liderat la marxa, que també ha comptat amb la participació de representants polítics del PSC, com l'alcalde egarenc Jordi Ballart i Núria Parlon; dels comuns, des de líder local, Xavier Matilla, fins al diputat Xavier Domènech; d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb l'alcalde de Sabadell i el diputat Joan Tardà al capdavant, i de la CUP, amb la diputada al Parlament Anna Gabriel, entre d'altres.La marxa, amb un ambient festiu i amenitzada per dues batucades, ha sortit de l’estació del Nord quan passaven pocs minuts de les dotze del migdia. La manifestació ha tingut dues capçaleres: una primera, amb les entitats socials i els sindicats, i l’altra, amb els representants polítics terrassencs i catalans, que han anat seguits de la resta d’entitats i partits.El recorregut ha fet una primera aturada a la cantonada dels carrers del Nord i de la Societat, just davant de la seu de Mina, on aquest dissabte van aparèixer diverses pintades com “l’aigua és de totes”. Els manifestants han omplert de cartells la façana de l’edifici, i la Taula de l’Aigua ha llegit un manifest que denunciava la mercantilització dels serveis públics i les males praxis d’empreses com Mina i Agbar, la seva màxima accionista.Després, la multitud ha continuat avançant pel camí Fondo i el carrer de Sant Pere fins arribar al raval de Montserrat. Allà, un seguit d’actuacions han donat pas a la lectura dels textos, amb el preludi d’un representant de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, que ha comparat la lluita contra el transvasament amb la de la municipalització de l’aigua, “un bé compartit”.El manifest, llegit pel president de la FAVT, Ramon Clariana, ha defensat la "independència de les institucions democràtiques" contra la campanya de pressió contra l'Ajuntament i l'alcalde, i ha denunciat la "manca de sentit de servei públic" de Mina.El text ha avisat a Mina, Cecot i la Cambra que la campanya contra la gestió pública "no és el que la ciutat necessita ni el que s'espera d'aquestes institucions", i ha afirmat que la defensa dels interessos propis "té límits: el bé comú i la responsabilitat social".Clariana ha explicat que, després dels 75 anys de concessió feta durant els primers anys de dictadura, "Mina ha cregut que l'aigua és seva i no un bé comú", i la complicitat amb els polítics ha donat la imatge a la ciutadania que això era així.Davant les acusacions dels poders fàctics, ha dit, "l'aigua pública no és una anomalia", i "la major eficiència de la gestió privada i el suposat encariment si es fa pública són mites, intents de confondre la població".Els organitzadors també han volgut recordar, al text, que "volem una gestió justa socialment i sostenible", i ha exigit la fi dels talls de subministrament i de la contaminació de rius, fonts i aqüífers, a més de defensar, també, els drets dels treballadors de l'actual concessionària.

Una de les capçaleres de la manifestació, amb l'alcalde de Terrassa Jordi Ballart al centre. Foto: Juanma Peláez

En declaracions a, el president de la FAVT ha valorat com a "molt positiva" la resposta ciutadana. "És una de les manifestacions més nombroses de la història recent de Terrassa", ha dit, i n'ha destacat el caràcter transversal. Clariana opina que l'Ajuntament de Terrassa s'ha d'afanyar ara a enllestir els informes tècnics per continuar endavant amb el procés.Tant els organitzadors com els diferents representants polítics que han participat a la marxa han mostrat la seva satisfacció per la resposta ciutadanaPaco Zaurín, de la Taula de l'Aigua de Terrassa, destacava "la norantena d'entitats i partits han donat suport al manifesta de la Taula de l'Aigua i han participat en l'organització d'aquesta jornada tan important per Terrassa". "Ha estat el punt àlgid de la mobilització de la gent, i reforça molt el moviment que aposta per la gestió pública", ha afegit Zaurín. El col·lectiu continuarà recollint signatures "per demanar que el ple de juliol aprovi definitivament la municipalització", un fet que considera que "significarà un impuls" per a altres municipis catalans.En la mateixa línia s'expressava Míriam Planas, d'Aigua és Vida. "És la primera manifestació per la gestió pública de l'aigua a Catalunya i esperem que no sigui l'última, perquè el repte que afrontem no és només a Terrassa, sinó a moltes ciutats. La mobilització ciutadana haurà de continuar". Planas ha demanat als partits polítics "un front comú" per defensar la gestió pública. "Tot i que a Catalunya ja s'ha remunicipalitzat l'aigua a una dotzena de municipis, Terrassa seria la primera gran ciutat de Catalunya que aconseguiria remunicipalitzar el servei. Creiem que això faria un efecte onada a la resta de municipis que practicaven les concessions, com Girona, Torelló, Barcelona i l'àrea metropolitana... Terrassa obriria el camí i facilitaria la remunicipalització a molts municipis", ha afegit Planas.L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat que "és la primera parada d'aquest gran moviment per la municipalització de l'aigua a Terrassa, a Catalunya i, en definitiva, a Europa". "És un bé públic de la ciutadania, i ha quedat palès que la gent té ganes que seguim endavant", ha explicat l'alcalde, que creu que "la municipalització té el suport popular, tot i que hem de seguir treballant amb, entre d'altres, la campanya de comunicació per explicar els beneficis: molta gent encara no ho sap, si no, avui hauríem estat molts més". Ballart ha explicat que no es pot fer una consulta perquè "l'estratègia agressiva de Mina no dona garanties de que fos just", i ha apel·lat a la legitimitat dels representants per tirar endavant el procés.Respecte la polèmica generada per la seva presència a l 'acte de celebració del 175è aniversari de Mina, aquest divendres, Ballart ha defensat que "represento una institució i Mina té una història amb moltes coses positives", i diu que hi va assistir a "expressar la postura de l'Ajuntament", un fet "coherent". L'alcalde també ha volgut destacar que "no em vaig quedar al sopar, perquè estava en contra que se celebrés en aquestes circumstàncies".Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa, Carles Caballero, s'ha mostrar "sorprès positivament" pel que ha qualificat com a "èxit rotund". "Totes les decisions de l'Ajuntament haurien de tenir aquest suport de la ciutadania, perquè és el poble al qual representem", ha manifestat. Caballero creu que "la manifestació demostra el que la concessionària negava: que hi ha un clam al carrer no només per l'aigua, sinó per aquells serveis bàsics en mans privades. No és només per l'aigua, és per recuperar la sobirania de tots els serveis públics". El líder d'ERC Terrassa ha afegit, en resposta als recursos de Mina a les decisions de l'Ajuntament: "Cal fer sentir la nostra veu quan algú posa en qüestió elements inqüestionables, com el fet que el ple municipals, representant del poble terrassenc, té tota la legitimitat per prendre decisions al voltant de l'aigua i de molts altres serveis".Des de Terrassa en Comú, Xavier Matilla ha posat en valor que "és Terrassa, a través de la societat i les entitats cíviques, qui ha decidit recuperar la gestió pública de l'aigua", i ha tret pit dient que els comuns "hi hem donat suport des del primer moment". Matilla ha agraït la feina dels serveis tècnics que treballen per agilitzar al màxim els tràmits per a fer "quelcom molt normal, que és gestionar la fi d'una concessió".Per últim, la portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Anna Gabriel, ha reclamat la gestió pública de l'aigua contra la mercantilització dels serveis públics, i ha afirmat que no només "ha de ser la primera gota d'una onada que s'estengui arreu dels Països Catalans", sinó que, també, ha de ser el primer pas per aconseguir que cada cop més siguin els serveis que passin a mans públiques

El centre de Terrassa s'ha convertit en una marea blava per la municipalització de l'aigua. Foto: Juanma Peláez

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)