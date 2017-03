Tothom sap que les piscines dels soldats són un element imprescindible per a la protecció de l'Estat. Per aquest motiu, l'exèrcit espanyol de terra -ja trigava avui a sortir!- ha publicat un anunci previ de licitació d'un contracte per a la gestió integral de les piscines dels seus militars a 18 centres esportius de què disposa, amb un valor total de 6,8 milions d'euros.

Dit d'una altra manera, l'exèrcit gastarà més en piscines que el pressupost de què disposa Raül Romeva per obrir i gestionar les delegacions a l'estranger de la Generalitat (6,55 milions).Aquesta i altres dades "ocultes", a la Caixa B de Roger Tugas

