La conductora d'un autobús nocturn de la línia Nit-bus N-17 de Barcelona ha resultat ferida greu en topar el vehicle contra un semàfor i dos arbres de la capital catalana. Dos passatgers també han resultat ferits lleus.Segons ha informat la Guàrdia Urbana, l'accident ha tingut lloc a l'alçada del número 226 de l'avinguda de la Gran Via de Barcelona, quan un autobús ha sortit de la via. Es desconeixen les causes de l'accident.La conductor del vehicle ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Clínic. Els dos passatgers ferits han estat atesos de ferides lleus al centre d'assistència d'Urgències (CUAP) del carrer Manso.

