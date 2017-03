El delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, assegura que a Madrid hi ha "molt de diàleg" però "el que no hi ha és negociació" amb el Govern de la Generalitat per pactar un referèndum. En una entrevista al 3/24 Mascarell s'ha mostrat convençut que l'anomenada 'operació diàleg' és "propaganda" i que el que sí hi ha és "un esquema de treball per intentar dividir societat catalana".Mascarell ha afegit que dins del govern espanyol "no es noten" diverses sensibilitats sobre aquesta qüestió sinó que hi ha una única posició, la de Rajoy i el seu nucli. En aquest sentit Mascarell s'ha referit a una "incapacitat històrica d'Espanya de reformar-se perquè hi ha un "nucli dur" de l'Estat que "no vol canviar res perquè sap que quedaria fora de joc".Considera que en el govern espanyol hi ha una única posició i no "diferents sensibilitats" i posa com a exemple l'exministre d'Exteriors José Manuel García Margallo, que tenia un "discurs propi" i que "ja es va veure que no va continuar". Mascarell ha recordat que en aquest context "la feina de tots és intentar que segueixi aquest full de ruta" del referèndum per "construir un país millor que el que ara tenim".El delegat del Govern a Madrid ha destacat el fet que a Madrid "bàsicament es parla de Catalunya" un tema que "s'ha convertit en el referent de tota la política espanyola" alhora que no es parla de qüestions com "l'atur, la situació econòmica o projectes de futur".Mascarell ha reflexionat sobre la "incapacitat d'Espanya de reformar-se mai" i ho explica perquè "hi ha un nucli dur a l'Estat que no vol canviar res perquè sap que quedaria fora de joc". En aquest sentit, està convençut que el món diplomàtic estranger "està començant a entendre que el problema no és Catalunya sinó l'estat espanyol".

