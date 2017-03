Carles Puigdemont durant la inauguració de la nova nau de Bon Preu. Foto: Adrià Costa

Descobrint la placa commemorativa. Foto: Adrià Costa

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha inaugurat aquest diumenge al matí el nou magatzem de producte fresc del grup Bon Preu , ubicat a Balenuyà (Osona), que preveu augmentar considerablement la facturació. Concretament, aquesta nova instal·lació permetrà tenir capacitat per duplicar la facturació actual de 1.077 milions d'euros en els propers 10 anys. Enguany el grup ha crescut un 9,2% respecte a l'anterior En aquest mateix sentit, Carles Puigdemont ha remarcat que es tracta "d'una de les inversions més importants del país i en clau de futur". El president ha celebrat la inauguració de la nova instal·lació, remarcant el compromís del grup amb els treballadors, amb els productors, amb el territori i amb el medi ambient."És un model d'èxit, que sense perdre la identitat, no ha perdut mai la vocació de modernitat i de futur" ha apuntat Puigdemont. El president també ha lloat el model logístic del grup, ja que "dialoga amb el seu entorn", "serveix d'exemple" i treballa "en favor de l'economia de tot el país la societat".Per la seva banda, el president i director general del grup, Joan Font, ha remarcat que l'èxit de Bon Preu rau en el producte fresc, en l'assortit de productes, l'atenció al client i la gestió de les botigues, i la competitivitat dels preus. Font ha agraït la presència dels treballadors que han assistit a l'acte per ser "partícips i causants" del nou magatzem.El president i director general del grup ha fet referència a la capacitat que han tingut els treballadors de continuar servint a les botigues, mentre s'ampliava la nova nau. "Si no hi ha bons equips, les empreses no funcionen", ha remarcat. Per Font, el grup "ha de continuar tenint el client al centre" del seu model comercial, "així garantirem la continuïtat".Finalment, l'alcaldessa de Balenyà, Anna Magem, ha repassat la història del grup des que el 1995 van instal·lar-se als primers terrenys del municipi fins a l'actualitat. Magem ha destacat que l'activitat del grup és esperançadora pel país, ja que "ens fa més forts i més capaços per allò que volem aconseguir", fent referència a la independència.La nova nau de refrigeració té una superfície de 23.000 m2 que es divideix en una sala per a l'expedició de productes, una per l'emmagatzematge, una zona d'obrador de carn, les oficines i serveis. Amb aquest nou espai, el grup Bon Preu ja compta amb 58.500 m2 de ciutat logística, a Balenyà, per subministrar més de 25.000 referències de productes que tenen als seus supermercats.Amb l'obertura d'aquest nou espai es preveu poder oferir 200 nous llocs de treball, que sumaran més de 650 persones a l'equip de magatzems. El grup ha invertit 38 milions d'euros en la primera fase d'aquestes noves instal·lacions que permetrà ampliar la capacitat de gestió de productes refrigerats; incrementar el nombre de referències; millorar la conservació dels productes amb les darreres tecnologies disponibles; i disminuir un 15% els quilòmetres recorreguts pels camions subministradors, entre altres.El nou magatzem també compta amb la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic més gran i amb més potència de Catalunya. Aquesta infraestructura té una potència de 650kWp que permetrà estalviar 890.5000 kWh anuals en consum de la xarxa elèctrica, un 40% del consum elèctric del nou magatzem. Aquesta instal·lació solar fotovoltaica consta de 2.454 panells i ocupa 7.000 m2.Bon Preu ha posat en marxa el nou magatzem de frescos acompanyat de més de 1.200 persones, entre treballadors, visitants i autoritats. A més de Puigdemont, Font i Magem, també hi havia el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el conseller de Justícia, Carles Mundó, entre altres autoritats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)