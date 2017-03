Aquesta tarda el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dona el tret de sortida a la commemoració dels 40 anys de restitució de la Generalitat en la persona de qui en va ser president a l'exili, Josep Tarradellas. La restitució en la figura del vell president republicà tenia dues cares: d'una banda era l'únic fet que, durant la transició espanyola, connectaria la legalitat republicana i la nova legalitat post-franquista, deixant clara la legitimitat i arrelament de l'autogovern català, i de l'altra Tarradellas acceptava a Suárez formar part d'una operació d'estat per intentar barrar el pas a l'esquerra a Catalunya.



Tarradellas era un home de diàleg, capaç d'entendre's amb tothom. Però també tenia fermes conviccions catalanistes i un fort sentit del poder. És difícil fer projeccions, però en aquest reportatge de Pep Martí, l'historiador Joan Esculies i dos dels homes de confiança de Tarradellas, Josep Fornas i Josep Maria Bricall, ho han intentat. La figura de l'ex-president torna al primer pla en un dia que vindrà marcat també per l'article que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras escriuen al diari El País, en que demanen, per enèsim cop, i segur que no el darrer, diàleg a l'Estat per acordar els termes d'un referèndum que, ho vulgui o no Rajoy, asseguren que es farà.



El plebiscit d'Albano Dante Fachin. Podem dona aquest migdia a conèixer els resultats de la consulta que ha fet a les seves bases sobre si han d'integrar-se o no en la formació que impulsa Ada Colau amb Barcelona en Comú, ICV i EUiA. La formació morada afirma tenir més de 50.000 inscrits catalans, però el cert és que només han votat 3.900 persones, unes dades baixíssimes que poden qüestionar la legitimitat del resultat. Ahir es donava per fet que hauria guanyat el "no" a sumar, que defensava Albano Dante Fachin, que volia assegurar-se quotes majoritàries. Sara González us explica en quin moment estem.





Vist i llegit



Hi ha petites coses quotidianes amb les que ens familiaritzem ràpidament i, sense que ens n'adonem, acaben transformant el nostre entorn. És el que ens ha passat als que vivim a Barcelona amb el Bicing, el servei municipal de bicicletes que just ara ha fet deu anys, té 200.000 abonats i ha canviat la mobilitat a la ciutat. Ha sobreviscut a uns inicis marcats per una convivència difícil amb el cotxe i les deficiències del servei. Ahir, Carlos Márquez Daniel dedicava un ampli reportatge al Bicing a El Periódico.





El passadís



El líder d'ERC, Oriol Junqueras, es va prestar a explicar al diari madrileny ABC que habitualment assisteix a missa i que no amaga la seva fe catòlica. El diari el va fer aparèixer a la seva portada d'ahir amb altres personalitats sota el títol "Jo sí que vaig a missa". La portada s'emmarcava en la campanya del rotatiu conservador per evitar que prosperi una iniciativa de Podem que pretén que TVE no emeti més actes religiosos. L'aparició de Junqueras a l'ABC no va caure bé a alguns sectors d'ERC, que sempre ha defensat posicionaments laics. Joan Tardà, portaveu a Madrid, ho va recordar en una piulada i des del grup a Madrid s'assegurava que donaran suport a la iniciativa laïcista de Podem.





L'efemèride



Un 20 de març de l'any 1980 els catalans tornaven a escollir el seu Parlament passant pàgina a la dictadura de Franco i a l'excepcionalitat de la presidència de Tarradellas a la que ens referíem abans. Aquelles primeres eleccions les guanyaria, contra tot pronòstic, Jordi Pujol al capdavant de CiU, una coalició de centre-dreta creada feia ben poc i que havia obtingut resultats discrets a les espanyoles i les municipals. El gran derrotat seria el PSC de Joan Raventós. Els resultats obligarien Pujol a pactar amb la vella ERC, que encara lideraven personalitats de la República i l'exili. S'obria una rellevant primera legislatura autonòmica. Així van viure, amb el centre de dades al Palau de la Generalitat, aquella primera nit electoral a TVE, i així es recordava uns anys després la campanya.





L'aniversari



Un 20 de març de l'any 1984 naixia a Fuenlabrada el futbolista Fernando Torres, una de les grans figures de l'Atlètic de Madrid. El davanter, conegut com el Niño, va jugar entre 2001 i 2007 al club matalasser i després va provar sort a la Premier League: primer al Liverpool i després al Chelsea. Després d'un breu pas pel Milà va tornar al club del Manzanares, on escura la seva carrera esportiva. Fa pocs dies l'elegant golejador va espantar tothom després d'una forta trompada en el partit contra el Depor.



Ferran Casas i Manresa

