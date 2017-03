Imatge de la capçalera de la manifestació Foto: Albert Prieto

Prop de 2.000 participen aquest diumenge al migdia a la manifestació per una gestió "pública i democràtica" de l'aigua a Terrassa. Un centenar d'entitats de la ciutat egarenca i de la resta del país han donat suport a la mobilització convocada per Aigua és Vida i la Taula de l'Aigua de Terrassa.Els manifestants reclamen la municipalització de l'aigua a Terrassa, on ha finalitzat la concessió de 75 anys a l'empresa privada Mina Pública Aigües de Terrassa. Les entitats socials han liderat la marxa, que també ha comptat amb la participació de representants polítics del PSC, com l'alcalde egarenc Jordi Ballart i Núria Parlon; dels comuns, des de líder local fins al diputat Xavier Domènech; d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb l'alcalde de Sabadell i el diputat Joan Tardà al capdavant, i de la CUP, amb la diputada al Parlament Anna Gabriel, entre d'altres.