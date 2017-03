El P"S"C" forma part de l'aparell de l'estat espanyol i defensa servilment el seu estat suposadament "de dret", que els dona de menjar...

Ara bé: estat "de dret"? Quin estat de "dret" és aquest que prohibeix a la població que el paga un referèndum que reclama el 80% d'aquesta població? No és un estat "de dret", és una dictadura il·legítima que s'ha apoderat d'aquest estat i s'aferra a una legalitat desfasada que la gent no vol, per a encastellar-se en el càrrec i conservar els seus privil·legis!

Però per a això existim els ciutadans, per a conquerir els canvis democràtics vencent la resitència dels immobilistes autoritaris i reaccionaris (com el P"S"C"), d'aquells que s'oposen als avenços democràtics i a l'apoderament de la gent! Els alts funcionaris governamentals espanyols (i alguns europeus) li tenen por al poble català mobilitzat que els paga i al servei del qual haurien d'estar... El poble està en marxa! Nosaltres manem, volem una nova legalitat, la vostra que ens prohibeix votar -tant als del SÍ com als del NO- ja no la reconeixem! Qui mana és el poble, no vosaltres, Sr. Iceta!