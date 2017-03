A l'espera de conèixer quin és el resultat, Podem Catalunya haurà de decidir, d'entrada, si la consulta que ha promogut a bombo i platerets entre les seves bases per decidir si se suma al nou partit dels comuns és vàlida. El motiu: la participació no arriba al 10%. Segons han confirmat fonts del propi partit ahan votat uns 4.000 dels 52.000 inscrits que el partit té en total. Això significa que han votat aproximadament un 7,5% del cens.En principi, Podem fixa que per assolir el llindar que permet que la consulta sigui vinculant caldria que votessin un 10% dels 52.000 inscrits al cens. La participació en aquest cas, però, ha quedat per sota. A hores d'ara, Podem encara no ha pogut confirmar si s'aplicarà aquesta barrera per catalogar el procés deliberatiu com a vàlid. Fins ara aquest llindar del 10% era aplicable per a consultes de caràcter municipal.La direcció d'Albano Dante Fachin exposarà públicament els resultats aquest dilluns al migdia, moment en el qual també haurà d'explicitar si aquesta decisió de gran transcendència pel futur del partit es pot considerar vàlida tenint en compte les dades de participació. Fachin ha fet campanya entre la militància a favor de no confluir en aquests moments perquè considera que no es donen encara les condicions per fer-ho. Justament ahir, l'alcaldessa de Barcelona i líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, va saltar a l'arena per demanar "generositat" a Podem i deixar-li clar que només amb una "confluència real" que superi les quotes es pot construir un projecte guanyador.La pregunta que han respost els inscrits de Podem és si són "imprescindibles" un codi ètic, un sistema proporcional amb llistes obertes i la participació de tots els inscrits per formar part del nou partit dels "comuns". El format, però, no era avalat per tots els dirigents de la formació. Mar García Puig, diputada d'En Comú Podem i membre de la formació que lidera Fachin, ja va advertir, en declaracions a NacióDigital, que la pregunta i la fórmula en què s'ha plantejat era "confusa".La resta d'actors de la confluència -Barcelona en Comú, ICV i EUiA i els independents del nucli impulsor- han denunciat les darreres setmanes que Fachin ha estat "falsejant" la realitat i ha forçat un pols amb l'únic objectiu de garantir-se "més quota de presència" a la cúpula de la nova formació. Els actors de la confluència ja han anunciat que el nou partit tindrà codi ètic, que els membres de la direcció seran triats per llistes obertes i que els 52.000 inscrits a Podem no poden ser traspassats automàticament al cens del nou partit per una qüestió legal. Asseguren, en aquest sentit, que no forçaran una nova negociació amb Fachin ni entraran en un xoc contra ell per no cedir "al seu xantatge".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)