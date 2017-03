La manifestació de Societat Civil Catalana a Barcelona Foto: Jordi Bes

Societat Civil Catalana (SCC) es manifesta aquest diumenge a Barcelona, des de les 12 del migdia, amb el lema " Per la democràcia, llibertat i la convivència, aturem el cop ", per mostrar el seu rebuig a l'independentisme. La iniciativa compta amb el suport de forces unionistes, com PP i Ciutadans. Entre els participants també hi ha alguns membres del PSC, com Joan Ferran i David Pérez, tot i que el partit se'n va desmarcar oficialment aquesta setmana.El vicepresident de SCC, José Domingo, ha avisat del fet que, amb el procés independentista, s'està plantejant "un cop institucional", el qual considera que "només portarà desgràcies".El líder del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ha demanat "una Catalunya independent d'estelades", i ha acudit a la marxa en defensa "d'una Catalunya silenciosa, i silenciada" per uns independentistes "que volen imposar un pensament únic". Després que el PDECat hagi llançat la campanya sobre el referèndum , el popular ha avisat del fet que "la seva sortida no té arribada", i l'única arribada és el compliment de la llei.El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmat que el PDECat en "un atzucac ells solets" i ha demanat convocar eleccions catalanes perquè es pugui votar "un govern constitucionalista que aposti per la unió". "Tots saben que no hi haurà referèndum", ha subratllat.Durant la marxa, que ha partit de la plaça Urquinaona, s'intercalen consignes en castellà, com "No nos engañan, Catalunya es España" i en català, com "Aturem el cop". Alguns participants han increpat el camió que obre la marxa i anima a cridar les consignes pel fet que algunes siguin en català. "Estan venuts", ha afirmat un dels manifestats. Des del camió els han dit que són bilingües.El manifest de la marxa defensa que "el procés secessionista danya greument la convivència, la democràcia i les nostres llibertats", i critica que els independentistes pretenen que el Parlament, el Govern, els ajuntaments, les diputacions i "la resta d'institucions que controlen s'apartin de la legalitat per convertir-les en instruments dels seus propòsits il·legals i il·legítims".A més, remarca que els independentistes "no només desobeeixen la llei, sinó també els jutges", i avisen del fet que "imposaran la seva voluntat a tot Catalunya i a tots els catalans i derogaran la Constitució per a unilateralment trencar l'Estat de Dret". A parer de l'entitat, "és hora de dir prou", i de recuperar l'Estat de Dret a Catalunya, que les administracions respectin la legalitat i que cessin les activitats adreçades a la secessió.

