Una parella d'ancians de 90 i 84 anys ha mort aquest dissabte en un incendi que s'ha declarat a les 9.15 hores en el seu habitatge al carrer Santes Felicitas número 1, cantonada amb Pintor Gisbert d'Alacant.



Els bombers han rebut l'avís al voltant de les 9.10 hores, i fins al lloc d'incendi s'hi han desplaçat tres dotacions completes amb catorze efectius de bombers, que es van dividir en dos equips, un va iniciar les tasques d'extinció per l'exterior amb diverses línies d' aigua i el vehicle escala, i un altre per l'interior trencant la porta.



Segons les mateixes fonts, s'ha intervingut amb celeritat per aconseguir controlar-ràpid, i els bombers al accedir a l'interior de l'habitatge han trobat a un home mort en una de les habitacions, i ha rescatat una dona de 84 anys en una altra habitació, que va ser atesa pels efectius sanitaris i que també ha mort.

Mueren dos ancianos en el incendio de su casa en Alicante https://t.co/ibuFEvBTAN pic.twitter.com/TcnGE2zrz6 — Europa Press (@europapress) 18 de marzo de 2017

