El 3 de desembre del 2001 apareixia morta al pati interior d'un edifici de Sabadell la jove mataronina Helena Jubany. Anava nua, tenia cremades i havia estat drogada. Dos mesos després, el febrer de 2002, la Policia Nacional espanyola detenia la manresana Montse Careta, que vivia a l'edifici on van trobar el cos de Jubany i eren conegudes de la Unió Excursionista de Sabadell. El jutge va enviar Careta a presó provisional i, cinc mesos després, es va acabar suïcidant a Wad-Ras.Quinze anys després, la família de Careta continua defensant la seva innocència i demana que es reobri el cas abans que el delicte prescrigui. La germana de l'acusada, Imma Careta, ha denunciat en declaracions a l'ACN que la investigació va estar "plena d'irregularitats" i ha fet una crida perquè "si algú en el seu moment va ocultar informació o va creure que no era important, ara és el moment de dir-ho".L'assassinat de la jove bibliotecària Helena Jubany, de 27 anys i natural de Mataró, és un dels crims pendents per resoldre a Catalunya. L'any 2001 Jubany treballava a la biblioteca de Sentmenat, li agradava llegir i escriure i formava part de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). El 17 de setembre de 2001 Jubany va trobar-se a la porta de casa seva a Sabadell un anònim amb una orxata i unes pastes. Tres setmanes més tard, el 9 d'octubre, algú va deixar-li un altre anònim acompanyat per un suc que contenia un somnífer. Gairebé dos mesos després, el 30 de novembre, Jubany va desaparèixer i la van trobar morta al pati interior d'un edifici de Sabadell tres dies més tard.La policia va trobar Jubany nua i amb cremades per diferents parts del cos. Al terrat des d'on la van llançar hi havia la seva roba plegada, alguns flocs de cabells i llumins per terra. D'entrada es va pensar amb un suïcidi però l'autòpsia i les anàlisis toxicològiques van confirmar que Jubany havia estat drogada i havia quedat en un estat d'inconsciència que feia impossible que s'hagués precipitat de manera voluntària daltabaix del terrat. La Policia Nacional va apuntar a un possible joc de rol o activitat grupal com a mòbil del crim.Dos mesos després de localitzar el cadàver, la Guàrdia Civil va detenir Montse Careta com a sospitosa. Totes dues formaven part de la Unió Excursionista de Sabadell. Careta va ser enviada a presó preventiva sense fiança a la presó de dones de Wad-Ras de Barcelona, ja que hi havia algunes proves que la incriminaven com ara el fet que visqués a l'edifici on van trobar morta Jubany i també que inicialment la policia pensés que podia ser l'autora d'un dels escrits anònims que va rebre la víctima setmanes abans. Amb tot, posteriorment les proves cal·ligràfiques van descartar que Careta fos l'autora dels anònims. L'arrestada es va suïcidar al cap de cinc mesos als lavabos del centre penitenciari sense que el cas tingués temps d'arribar a judici.Des que va ser detinguda i empresonada, Montse Careta sempre va defensar la seva innocència a través de les cartes que enviava als seus familiars i amics. Mentre Careta era a la presó, el jutge va imputar dues persones més, el seu company sentimental i una amiga de tots dos. Amb tot, la investigació no va trobar prou indicis contra ells i va acabar arxivant la causa.La família de Careta demana que es reobri el cas abans que prescrigui i es manté ferma en la innocència de la manresana. La germana gran de l'acusada, Imma Careta, ha denunciat que la investigació "no es va fer correctament" a nivell policial i judicial i considera que van haver-hi "moltes incongruències "en tot el procés. Per això, quinze anys després, ha fet una crida perquè "si algú en el seu moment va ocultar informació o va creure que no era importar ara és el moment que ho faci públic".De fet, tant la família de Careta com els seus amics sospiten que "algú va maquinar-ho tot per inculpar-la". Així ho ha apuntat Eladi Martínez, amic de la Montse i autor d'un blog dedicat a la seva memòria. Segons Martínez, "algú va parar-li una trampa perquè totes les proves apuntessin cap a ella i, a més, va estar mal assessorada". Un dels exemples més clars que podrien corroborar aquesta hipòtesi, segons el relat de Martínez, és la troballa que van fer els investigadors d'una capsa de llumins i de pastilles a la tauleta de nit de Careta.Precisament, aquesta troballa també és una de les presumptes irregularitats del procés que denuncia la família. Careta, que compartia pis amb la seva parella sentimental, va ser detinguda un dia al migdia, mentre que els policies no van efectuar el registre al seu domicili fins al vespre, de manera que l'habitatge va estar diverses hores sense cap vigilància. En aquest registre, els agents van trobar una capsa de pastilles que suposadament hauria ingerit la víctima i també una capsa de llumins amb què haurien cremat Jubany. Per Martínez, "és ridícul creure's aquestes proves, fins i tot atempta contra la intel·ligència". "Algú pot creure's que si la Montse hagués matat l'Helena hagués deixat aquestes evidències tan clares?", es pregunta Martínez, qui es respon a si mateix: "no pot ser que ella mateixa ho fes i deixés totes aquestes proves a la vista dos mesos després".Per aquesta circumstància i d'altres relacionades amb el canvi de comportament de la Montse des que es va traslladar a viure a Sabadell, la família Careta creu que la seva parella sentimental podria tenir alguna relació amb l'assassinat de Jubany. En aquest sentit, l'Imma Careta denuncia que "els investigadors sempre van passar de puntetes pel company sentimental de la Montse i no van fer cap registre del seu despatx ni del seu vehicle". Per això, la família de l'arrestada creu que aquesta era una de les línies d'investigació que calia seguir, juntament amb d'altres entorns propers a la Unió Excursionista de Sabadell.Tot i que la investigació va quedar paralitzada un cop la principal sospitosa es va suïcidar i no es van trobar prou proves per incriminar els altres dos imputats, el sumari del cas va posar de relleu que, en el supòsit que Careta fos culpable, tampoc hagués pogut cometre el crim ella sola. Segons apuntava el sumari, la Montse, de complexió menuda, no hauria tingut prou força per arrossegar el cos inconscient de l'Helena Jubany per les escales i, un cop al terrat, aixecar-lo i llançar-lo daltabaix.En el seu moment, la família de Jubany també va demanar que es portessin a terme més proves perquè entenien que podria haver-hi més persones implicades, però el jutge ho va denegar. La família de la jove assassinada, va crear l'any 2008 una associació que promou un premi literari que duu el seu nom i s'entrega anualment a Mataró, la ciutat on va néixer.

