El compositor, guitarrista i cantant nord-americà Chuch Berry ha mort aquest dissabte als 90 anys a l'estat de Missouri (Estats Units), el mateix on va néixer. Considerat un dels pares del rock, Berry va crear un estil propi i va influenciar en molts músics posteriors. De fet, cançons seves mítiques com Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music o Too Much Monkey Business han estat interpretades per Lennon, McCartney, Harrison i Starr. El músic havia gravat més de 50 àlbums i n'estava preparant un de nou.El recordem amb cinc de les seves cançons més populars.

