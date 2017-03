El compositor, guitarrista i cantant nord-americà Chuch Berry ha mort aquest dissabte als 90 anys a l'estat de Missouri (Estats Units), el mateix on va néixer. Considerat un dels pares del rock, Berry va crear un estil propi i va influenciar en molts músics posteriors. De fet, cançons seves mítiques com Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music o Too Much Monkey Business han estat interpretades per Lennon, McCartney, Harrison i Starr. El músic havia gravat més de 50 àlbums i n'estava preparant un de nou.La policia del comtat de St Charles ha confirmat en un comunicat la mort de “Charles Edward Anderson Berry Sr, més conegut com el llegendari músic Chuck Berry”. La policia ha informat que va rebre una emergència sanitària a les 12.40 hores al carrer Buckner.Els equips d'emergència han trobat Berry inconscient a casa seu. Tot i les tasques de reanimació, no han pogut salvar la seva vida. La mort va ser certificat a les 13.26 hores.El recordem amb cinc de les seves cançons més populars.

