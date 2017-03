Entrada principal de la cooperativa agrícola i secció de crèdit de la Canonja Foto: ACN

L'Ajuntament de la Canonja ha ofert comprar actius de la Cooperativa del municipi, amb problemes de liquiditat, per valor d'1,25 MEUR. A més, la Unió Agrària de la Cooperativa de Reus compraria la maquinària per 250.000 euros. La proposta es va presentar en assemblea divendres al vespre i entre dilluns i dimarts de la setmana vinent es convocarà una nova trobada perquè els socis decideixin si l'accepten o no. El president de la Cooperativa, Josep Maria Veciana, ha explicat que amb aquestes operacions es podria retornar el 80% del 2,9 MEUR retinguts als estalviadors en menys de dos mesos."Per vendre la Cooperativa ha de ser el soci que digui que es ven, perquè si no, no servirà per a res tot això", ha explicat Veciana, que creu que els socis sí que acceptaran perquè molts tenen els diners allí i volen recuperar-los. Un cop es convoqui l'assemblea s'haurà d'esperar 15 dies perquè es pugui celebrar i votar la proposta. L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha explicat que el consistori compraria el molí de la Cooperativa i la secció de crèdit, on estava la caixa rural. Sobre un dels immobles hi ha un deute de sanció amb Hisenda: "una càrrega" que haurà de pagar l'Ajuntament si acaba comprant l'edifici.Muñoz ha recordat que el consistori "és l'únic que posa diners" i ha explicat que el que mou l'Ajuntament a fer la proposta "no és tenir dos edificis més" sinó que ho fan "per una situació dramàtica per molta gent humil". "No es tracta de rescatar un banc sinó d'alleugerir la situació que moltes famílies estan patint", ha afegit.

