Un home ha mort aquest dissabte a la tarda després que ingressés a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona la nit de divendres en haver sofert una parada respiratòria quan, presumptament, participava en un atracament en un forn de pa del districte barceloní de Nou Barris Segons fonts policials, un grup de sis persones van aconseguir reduir i retenir dues persones que havien intentat robar amb intimidació una fleca del passatge Doctor Pi i Molist sobre les 20.30 hores de divendres, i quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc es van trobar a un dels suposats atracadors a terra.En comprovar que l'home no respirava, els agents van realitzar-li maniobres de reanimació i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar en estat crític a l'hospital, on ha mort aquest dissabte.El mort, que duia un casc i un passamuntanyes, esperava a l'exterior de l'establiment que acabés el presumpte atracament quan dos de veïns se li van abalançar a sobre per retenir-lo.Encara que s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia, les citades fonts apunten que podria haver sofert un infart o un atac d'ansietat ja que no hi ha senyals de linxament ni que hi hagués voluntat d'agressió física.El company del mort, que també va ser retingut al forn de Nou Barris, ha quedat detingut.

