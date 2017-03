"Si es manté el rebuig frontal, no és cap sorpresa que reiterem que no renunciarem a exercir aquest dret. Farem tot el possible per tal que els ciutadans de Catalunya puguin votar aquest 2017 en un referèndum d'autodeterminació. Estem en això per convicció i per compromís, rendint comptes davant dels ciutadans". Aquest és l'advertiment que llancen el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras en un article que publica aquest diumenge el diari El País i en què els dos dirigents governamentals acusen l'Estat d'haver "abandonat" tots els catalans, "també aquells que no volen la independència".Puigdemont i Junqueras arrenquen defensant la via escocesa, i donen per fet que els governs d'Escòcia i del Regne Unit seran capaços de posar-se d'acord per permetre el segon referèndum d'independència en tres anys. "Fa temps que és hora de la política", destaquen el president i el vicepresident, que ressalten que el govern espanyol "s'amaga" darrere del Tribunal Constitucional, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. "Europa ja se n'ha adonat i expressa la seva preocupació", assenyalen els dirigents del PDECat i d'ERC en referència als advertiments de la Comissió de Venència "L'ecenari del referèndun acordat és el que voldríem a Catalunya", destaquen màxims responsables del Govern, que insisteixen que la posició catalana és la que més s'acosta a l'escocesa i que la negativa de l'Estat a negociar no s'assembla gens a la britànica. "Tal vegada sigui injust atribuir al president Rajoy, al eu govern i a la seva partida aquesta actitud en exclusiva. Observem amb pena i tristesa que aquesta mateixa posició la comparteixen sense cap tipus de matís PP, PSOE i Ciutadans", constaten. "Les diferències només separen i divideixen si no es vol acordar la manera de resoldre-les", mantenen en l'article al rotatiu madrileny.Citant Antonio Garrigues Walker, que dijous passat va participar en un esmorzar privat amb Puigdemont a Madrid, "en democràcia no existeix el dret a no dialogar". "Nosaltres ja estem asseguts a la taula del diàleg. Trigaran gaire, la resta de convidats? És més: vindran? Quan sigui massa tard, per favor, no ens mirin a nosaltres. Siguin, per una vegada, tan exigents, crítics i implacables amb els seus governants immòbils com ho han estat amb nosaltres tots aquests anys en què del rebuig a la sentència contra l'Estatut hem consolidat una àmplia majoria favorable a què els catalans decideixin el seu futur en referèndum", conclouen el president i el vicepresident.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)