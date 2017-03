Nicola Sturgeon, primera ministra d'Escòcia Foto: ACN

La ministra principal escocesa i líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP), Nicola Sturgeon, ha defensat aquest dissabte la sobirania del Parlament escocès pel que fa a la convocatòria d'un nou referèndum sobre la independència d'Escòcia. "Una vegada estan clars els termes del Brexit encara hi ha una oportunitat de canviar de rumb. El poble d'Escòcia tindrà una oportunitat. Hi haurà un referèndum d'independència", ha afirmat Sturgeon en un acte del seu partit a Aberdeen, Escòcia.Així, Sturgeon ha anunciat que la setmana que ve demanarà al Parlament escocès un acord perquè el poble escocès "tingui el dret a escollir el seu propi futur". En aquest sentit, ha enviat un missatge a la primera ministra britànica, Theresa May, qui va dir que "ara no és el moment" d'un nou referèndum . "Que no li càpiga dubte. La voluntat del nostre Parlament ha de prevaler i prevaldrà", ha postil·lat Sturgeon, qui ha retret a Westminster, el Parlament londinenc, que s'hagi "tancat en banda". "El nostre intent d'aconseguir un acord amb la primera ministra s'ha topat amb un mur d'intransigència", ha assegurat.Així, ha instat el Govern britànic a "deixar d'anteposar els interessos de l'ala dreta als interessos del poble", mentrestant, la postura de May ha forçat a Sturgeon a "prendre una decisió". "Havia de triar entre deixar que Escòcia quedés a la deriva durant dos anys amb l'esperança que passés el millor, encara sabent que el pitjor és el més probable o planificar com posar al poble escocès al comandament de si mateix", ha argumentat. "El futur d'Escòcia ha de ser una elecció d'Escòcia", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)