Artur Mas es dirigeix al consell nacional del PDECat Foto: PDECat

Marta Pascal, després d'adreçar-se als consellers nacionals del PDECat Foto: PDECat

"Venen els dies pels quals ens hem preparat durant tant de temps" i "no hi ha prou inhabilitacions per aturar tanta democràcia". Aquests han estat els dos missatges principals que ha llançat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva intervenció davant del consell nacional que ha celebrat el PDECat aquest dissabte a la Universitat Pompeu Fabra. Puigdemont, poc amant de les intervencions llargues, dona així el tret de sortida a la fase de la "mobilització permanent" que tots els actors de l'independentisme apunten com a definitiva camí del referèndum del mes de setembre. Un referèndum que, segons totes les parts, requerirà la implicació dels ciutadans.En aquest sentit, el president de la Generalitat ha volgut reclamar als catalans que s'impliquin directament en la consecució del referèndum, ja sigui apuntant-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir - les firmes del qual serviran de suport quan hagi de fer l'oferta de diàleg definitiva a la Moncloa - o bé evitant "caure en les provocacions" que arribaran de l'Estat en la fase definitiva del procés. Puigdemont ha aprofitat per marcar distàncies amb la "via fracassada" de la violència que va promoure ETA durant dècades i ha tret pit d'una "via catalana" basada en el civisme, el pacifisme i en la convivència. La flaire de la seva intervenció, juntament amb la de l'ex-president Artur Mas -recentment condemnat per la jornada de participació del 9-N -, és que s'acosta el"pols".Mas ha admès que Catalunya està entrant en un "terreny desconegut", i per això ha demanat el suport actiu de la ciutadania davant dels embats que arribaran de la Moncloa. Sectors del sobiranisme ja parlen obertament de preparar-se per "inhabilitacions massives" -els 72 diputats de Junts pel Sí i la CUP que facin costat al referèndum estaran en el punt de mira- i les condemnes pel 9-N han estat el primer avís. El Govern té previst dur a terme "col·egiadament" tots els passos cap a la votació i el decret de convocatòria tindrà la signatura de tots els seus membres, com va anunciar aquesta setmana el vicepresident Oriol Junqueras. "Malgrat alguns que preveien que ens dividiríem o ens fondríem, el Govern està fent la feina per convocar, celebrar i aplicar els resultats del referèndum", ha ressaltat aquest dissabte Puigdemont."Ara arriba l'hora de la societat", ha proclamat el president de la Generalitat. En diverses conselleries es dona per fet que part de l'èxit de la consulta vinculant passa per grans mobilitzacions davant dels col·legis electorals -possiblement instituts als quals s'atorgarà jornada de portes obertes- que impedeixin als Mossos retirar les urnes en cas que la justícia així els ho ordeni. Diverses fonts governamentals i de la direcció del grup parlamentari de Junts pel Sí indiquen que les urnes "hi seran", que les paperetes "hi seran" i que la clau serà l'aplicació del resultat. Una de les frases que més s'escolten dins la classe dirigent de l'independentisme és que la votació serà "vàlida" en la mesura que la ciutadania es faci "seu" el referèndum. I per això cal molta mobilització, fins al punt que l'ANC ja es planteja acampades al carrer en funció de la resposta de l'Estat El PDECat ha aprofitat la cita dels quadres de la formació, la tercera de la seva història, per anunciar que dissabte vinent es posarà en marxa la seva campanya pel sí al referèndum. Serà en un acte de suport a Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, aquest últim pendent de si el Tribunal Suprem el condemna per desobediència i prevaricació també per la seva implicació en el 9-N. "Volem ser el gran partit dels indecisos", ha destacat la coordinadora general de la formació, Marta Pascal, rebuda amb aplaudiments després del revés dels consellers nacionals als plans de la direcció per mantenir-hi dins les quatre persones afectades pel règim d'incompatibilitats."Si hi ha un tresor en aquest procés és que tot depèn de nosaltres", ha apuntat Pascal. L'estratègia de l'antiga Convergència passa per actes sobretot de petit format -els anomenats tupperware- en què es convencin les persones que tenen dubtes raonables sobre la independència. El partit s'ha dotat d'una estratègia metropolitana -té una àrea específica al respecte dins l'executiva que comanda Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell- i pretén fer pedagogia "des del carril central". A banda de l'estratègia per guanyar el referèndum, el PDECat celebrarà el 13 de maig una conferència ideològica que servirà, també, per elaborar el programa electoral de les eleccions constituents.Aquestes iniciatives dels nacionalistes hauran de confluir amb els grans actes que es planegen per als propers mesos, concretament pels volts de Sant Jordi . Els partits i les entitats, de fet, porten setmanes activant la maquinària per arribar a la primavera en plena forma. ERC va celebrar fa dues setmanes un míting multitudinari al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) en què tot el ferro del partit va fer pinya amb la votació , i les entitats treballen per tenir a punt la campanya conjunta el més aviat possible. Tot plegat també anirà vinculat a l'anunci de la data del referèndum, que segons diversos consultats "no es pot allargar". "Seria la demostració definitiva que no hi ha marxa enrere i que anem de debò", sosté un alt dirigent. Amb la data a la mà, la mobilització permanent agafarà més importància que mai en ple pols amb l'Estat.

