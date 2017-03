Per haver mort al parent i per hqver utilitzat una forca desproporcionada, ja que els veïns eren superiors en nombre, perquè pel que es veu un d'ha de defensar amb esperit esportiu, és a dir, disposat a que el lladre et trenqui la cara si cal, però fent un cos a cos. És tan assenyat això com que ea fiqui un ocupa a casa teva i ell es pugui quedar i tu t'hagis de buscar la vida, buscar advocat, pagar, esperar que es prengui una decisio judicial etc.

Consti que faig aquest comentari donant per fet que la mort ha sigut accidental i que només el volien retenir. Si es tractés d'una mena de linxament, retiro el comentari.



De totes maneres, jo crec que molta gent està farta d'històries de lladres o violadors o agressors de qualsevol tipus que fan un mal terrible i que nomes passen 5 minuts a comissària. Molts se senten desprotegits i amb la sensació de que la justicia no funciona. És una situació potencialment perillosa.