La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha reclamat aquest dissabte al seu partit que vagi "amb el cap ben alt" per la seva "honestedat" i "resiliència" davant l'ombra de corrupció que afecta Convergència després de les revelacions de Fèlix Millet i Jordi Montull en el judici del cas Palau . Pascal, que des del primer moment ha marcat distàncies amb l'anterior etapa , ha indicat que la formació que dirigeix s'ha de "reivindicar en positiu" sense renunciar als "tresors" que en van fer possible la formació.La dirigent nacionalista ha assegurat que el PDECat sempre defensarà la presumpció d'innocència, i ha apel·lat als valors del partit per elogiar la feina interna que s'està fent en termes de sostenibilitat financera. Segons fonts consultades, no hi ha hagut cap intervenció que demanés explicacions sobre el cas Palau en la part del consell nacional que ha estat a porta tancada.

