El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja coneixia des de fa uns dies els plans d'ETA d'entregar les armes, que es van anunciar aquest divendres a través del diari Le Monde . El portaveu parlamentari del PNB, Joseba Egibar, ho ha confirmat en declaracions a Radio Euskadi.Segons Egibar, hi ha hagut "contactes" entre Urkullu i la Moncloa en què el lehendakari li va demanar al cap de l'executiu espanyol que "deixés fer" i estigués "a l'alçada de les circumstàncies". Egibar no ha concretat si aquest contacte va ser una reunió secreta entre el Urkullu i Rajoy dimarts passat, com han informat alguns mitjans aquest dissabte.Al voltant d'aquesta decisió, Mariano Rajoy, des de la inauguració del congrés del PP a Madrid, va apuntar que l'organització ha decidit dissoldre's "unilateralment" i va destacar que el govern de l'Estat farà el mateix que sempre "perquè la llei és igual per a tothom".A preguntes dels periodistes, el portaveu del govern espanyol va explicar que l'executiu encara no té cap concreció dels plans. "Cal cautela i prudència, són una organització terrorista", ha assegurat Méndez de Vigo. L'organització armada enviarà un comunicat a mitjans internacionals amb el llistat d'amagatalls per accelerar el procés de desarmament a partir del mes vinent Després que el govern espanyol insistís, per boca del ministre Íñigo Méndez de Vigo, que ETA ha de "desarmar-se i dissoldre's", es van produir un degoteig de reaccions. El PSOE es va mostrar "prudent" sobre l’anunci de l'organització armada. El portaveu parlamentari dels socialistes espanyols, Antonio Hernando, considerava que el pas d'ETA "arriba tard" perquè fa cinc anys que l'organització terrorista va renunciar a la violència. Amb tot, Hernando va assegurar que, en cas de confirmar-se el desarmament d'ETA, "es tracta d'una notícia rellevant" però va insistir que l'últim pas "ha de ser la dissolució definitiva".El president de Ciutadans, Albert Rivera, va reclamar també la desaparició definitiva del terrorisme. Rivera, que ha volgut recordar les víctimes, va subratllar que només espera una "notícia" d'ETA, que és la seva "dissolució". El diputat de Podem Íñigo Errejón va expressar, també a Twitter, que "la pau i la convivència" són "cada dia més irreversibles, sense excuses ni excepcionalitat".

