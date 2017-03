Vueling ha programat per a la tarda un vol Barcelona-París que havia de sortir a les onze del matí arran del tiroteig a l'aeroport d'Orly . Segons ha informat la companyia, aquest ha estat l'únic vol amb destí a la capital francesa afectat per l'atemptat, ja que el que ha sortit abans ha pogut volar sense problema.A l'aeròdrom francès, que romandrà tancat previsiblement fins a les cinc de la tarda, hi ha tres avions d'aquesta companyia bloquejats, amb els passatgers a dins. Un d'ells, amb destí al Prat i els altres dos amb destí a València i Alacant. Tots els vols que havien d'aterrar a Orly es desvien a l'aeroport Charles De Gaulle.El tiroteig no s'ha produït a la terminal on opera Vueling però el tancament i desallotjament de la totalitat de les instal·lacions ha afectat l'activitat de la companyia. Vueling té tres avions bloquejats a Orly, amb destinació a Barcelona, València i Alacant, amb el passatge a dins. La companyia ha enviat dos avions des del Prat a València a Alacant per substituir els que estan bloquejats a París.

