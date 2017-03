Consell nacional del PDECat de 18 de març del 2017 Foto: PDECat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dissabte la "via catalana" cap a la independència davant les "vies fracassades" de la violència, en referència al final d'ETA . "No hi ha tantes inhabilitacions com per aturar la democràcia. Els queda clar, això?", s'ha preguntat Puigdemont davant del consell nacional del PDECat, que ha ressaltat que el referèndum es farà gràcies al suport de la societat catalana. "Venen els dies pels quals ens hem preparat tant de temps", ha destacat el president de la Generalitat, que ha demanat organització per als mesos que vindran."Només podem guanyar si som molts, si som actius i si ens veuen decidits. Què vol dir, guanyar? Vol dir poder votar i exercir la democràcia", ha apuntat. "Després de la derrota ve la repressió, però la nostra opció és guanyar. L'Estat no accepta ni tan sols parlar, ni asseure's ni escoltar. I li està passant una cosa: comença a quedar-se sola en aquesta posició", ha determinat Puigdemont.L'ex-president Artur Mas, encarregat de tancar la reunió, ha demanat "preparar-se" per "aguantar el pols que ens ve". Mas també s'ha referit al final d'ETA i a la manca d'altura de mires del president espanyol Mariano Rajoy. "Això serveix per subratllar que el nostre és un procés i un pols democràtic competament pacífic", ha apuntat.L'informe polític del consell nacional del PDECat ha anat a càrrec de la coordinadora general, Marta Pascal, que ha volgut arrencar agraint a Mas, Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs el seu "compromís" amb el país arran dels judicis i les condemnes pel 9-N . "Mai us podrem donar prou les gràcies pel que heu fet, la convicció i el coratge. Patriotisme potent i ben entès", ha resumit Pascal, que també ha volgut esmentar Lluís Corominas i Ramona Barrufet, membres de la mesa del Parlament en el punt de mira de TSJC per tots els passos que s'han fet al Parlament per avançar en el procés sobiranista. Dissabte que ve hi ha l'acte inicial de la campanya a favor del "sí" al referèndum.Es faran actes de petit format i de gran format, a través d'argumentaris. El 29 d'abril hi haurà una jornada de treball en aquest sentit. "Si hi ha un tresor en aquest procés és que tot depèn de nosaltres", ha considerat. El 13 de maig se celebrarà una conferència ideològica, on es deixarà clar el suport de la formació a la col·laboració público-privada en aspectes com l'aigua i la sanitat.La coordinadora general ha rebut un llarg aplaudiment després del revés que ha suposat el fet que s'hagin tombat les excepcions al règim d'incompatibilitats. Pascal no s'hi ha referit, i ha destacat que les dues prioritats de la formació són "fer el referèndum i guanyar-lo" i "consolidar una força política que, instal·lada en el centre polític, tingui capacitat de definir un projecte que il·lusioni". "Posar els millors valors al servei de la política, ser aquell partit que més s'assembli a la societat catalana", ha destacat.Pascal ha deixat clar que el referèndum "es convocarà", i ha indicat que la feina del PDECat és "remar per convèncer" lligant les quotidianitats del dia a dia amb l'estat català. "La independència ens la guanyarem en el dia a dia", ha resumit. "Això només ho podrem fer si expliquem que això té a veure amb la quotidianitat", ha considerat, al mateix temps que demanava convertir-se en el "pal de paller" del sobiranisme. "Aspirem a ser el gran partit dels indecisos d'aquest país", ha considerat.En la part final de la seva intervenció, Pascal s'ha referit la presumpta corrupció de l'antiga Convergència, aquests dies a primera fila arran de les revelacions sobre el cas Palau. La coordinadora general ha demanat al PDECat que es reivindiqui "en positiu" i que vagi amb la "cara ben alta".

