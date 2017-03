El consell nacional del PDECat ha tombat la continuïtat dels quatre membres de la direcció executiva que estaven afectats pel règim d'incompatibilitats. S'obre així un nou front relacionat amb una qüestió que s'arrossega pràcticament des de la fase fundacional de la formació. Albert Batet, Lluís Guinó, Montserrat Candini i Elsa Artadi hauran de deixar, en teoria, la cúpula, com van anunciar en el seu moment , perquè els quadres del partit han votat en contra les excepcions que els quatre van demanar a la comissió per a la qualitat democràtica , la transparència, el compliment ètic i de garanties. Aquesta carpeta, doncs, queda de nou oberta. Necessitaven 3/5 parts dels vots i els n'han faltat dos, segons fonts coneixedores del recompte.La votació s'ha fet conjuntament, és a dir, que les excepcions s'han votat en bloc i no per separat com han demanat alguns quadres de la formació. S'ha optat per la via conjunta, segons destaquen dirigents consultats, per seguir amb "l'esperit" del que es va decidir en l'últim consell nacional celebrat el 28 de gener. En aquella ocasió, després que la coordinadora general Marta Pascal anunciés la baixa dels quatre membres de la direcció, nombroses veus es van aixecar per subratllar que les incompatibilitats no podien impedir la presència de Batet, Candini, Artadi i Guinó a la cúpula.Aquell suport, però, no s'ha traduït en vots quan els posicionaments han estat secrets. Només han faltat dos vots per arribar a les tres cinquenes parts necessàries.El consell nacional també ha servit per tal que la direcció exposés el pressupost per al 2017, el primer de la seva història, i per aprovar el reglament per triar candidats a les eleccions municipals a través de primàries. En aquest procés hi podran participar els independents, i un dels noms propis dels propers mesos pot ser el de Joana Ortega, que ha sacsejat les primàries de Barcelona

