Els SMS enviats per Podem a les bases

Centrada en el seu perfil institucional com a alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha decidit saltar a l'arena en la recta final de la construcció del nou partit i en ple pols de Podem. Fins ara ha viscut en un discret segon pla la complexa negociació entre Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Podem per crear el nou partit dels "comuns". Colau, puntualment informada del diàleg entre les diferents forces -del qual se n'ha desmarcat Podem en les últimes dates-, no s'ha prodigat, però, ni en actes ni entrevistes. La líder dels "comuns" només va tenir protagonisme el 29 de gener en el míting a Cotxeres de Sants que va servir de tret de sortida del procés de confluència, batejat com "Un país en comú". Aquest dissabte, però, ha tornat a alçar la veu i ho ha fet per llançar una advertència a Podem en plena consulta a les bases per decidir si se sumen o no al nou partit que es presentarà el 8 d'abril. "Hem de fer una confluència real i guanyadora. Una confluència i no una coalició. Perquè una confluència es fa amb les persones i no entre partits", ha sentenciat en la línia que ja va avançar NacióDigital Colau ha insistit que cal apostar per un "projecte ambiciós de futur" perquè una coalició, una possibilitat que ha posat sobre la taula Fachin en cas que les seves bases, tal i com ell defensa, decideixin quedar-se al marge del nou partit, és "tàctica", "de curt termini", es basa en "quotes" i serveix només "per a un moment puntual". Tot un dard a Fachin, que justament ha entonat un discurs davant de la seva militància per qüestionar "la qualitat democràtica" de la nova formació.La líder de Barcelona en Comú encara ha anat més enllà i, sense dir noms, ha quedat ben clar que el seu missatge anava adreçat a Fachin. L'ha advertit que no deixaran mai que la negociació sigui feta "per dalt i per homes" i que combatran els "personalismes" dels quals ha pogut comprovar que no està lliure "cap formació".En aquest procés, ha detallat Colau, ningú té per què "renunciar a ser qui és", però sí que és imprescindible "generositat" per a què aquestes identitats quedin en un segon pla. Com a exemple ha posat l'experiència de Barcelona en Comú, que ha estat un projecte "d'èxit" que ara governa la capital catalana. "A Barcelona ens ho vam creure i vam cedir a moltes coses i pors inicials absoutament legítimes. Vam apostar per una confluència real on ningú ha renunciat a ser qui era", ha subratllat Colau.L'alma mater dels comuns ha alertat que "mirar-se el melic" no és responsable en un moment en què cal afrontar grans reptes. Colau ha relatat que el "feixisme" i el "retorn a la caverna i el racisme institucional" tornen a estar en primera línia a Europa en paral·lel a l'impuls d'una "renovació democràtica" construïda des de baix. "La pugna està molt viva", ha advertit. Era una manera d'argumentar que, mentre Podem planteja un pols intern, l'objectiu del nou espai ha de ser combatre aquest escenari per afavorir un "canvi real".Colau no ha estat l'única que ha aixecat la veu aquest dissabte. El líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, també ha reclamat a Podem que se sumi al partit dels comuns: "Totes les condicions que ha demanat es compleixen, ara és el moment que digui 'sí' a confluir". Es refereix a l'existència del codi ètic, a la tria dels membres de la direcció per llistes obertes i a garantir una participació sense limitacions. Segons el líder d'EUiA Podem ja fa setmanes que té resposta a les condicions que reclama.A l'acte hi han participat dirigents de Podem, com ara la diputada al Congrés Mar García Puig o la regidora de Barcelona Laura Pérez. Entre el públic també hi havia la diputada al Parlament Jèssica Albiach. García ha reivindicat la "solidaritat", la "generositat" i el "respecte" que ha trobat en el projecte compartit de la confluència, mentre que Pérez ha defensat sumar-se al nou partit per "seguir creixent". De fet, en discrepància amb la línia de Fachin, ha insistit que si el projecte és "individual no val la pena" i que ara cal sumar per construir una "alternativa sòlida, real i seriosa per a Catalunya". La regidora ha afegit que des de la seva experiència a l'Ajuntament de Barcelona no ha fet més que "guanyar" sense perdre cap de les seves conviccions.García i Pérez són veus de Podem crítiques amb l'estratègia del secretari general, Albano Dante Fachin, que en la consulta interna defensa no confluir en el nou partit en les actuals circumstàncies. La diputada detallava a NacióDigital aquesta setmana que la pregunta i el format de la consulta de Podem era "confusa" mentre que la regidora detallava en una entrevista a eldiario.es que la pregunta era "enganyosa i poc transparent". A més de Colau, García i Pérez, també han intervingut a l'acte de Cotxeres de Sants Lucía Martín, diputada d'En Comú Podem, Maria Freixanet (ICV) i Adriana Sabaté (Barcelona en Comú).Les veus crítiques de Podem estan aquest dissabte especialment molestes amb l'SMS que des de la direcció s'ha enviat a les bases per afavorir que votin l'opció que defensa la cúpula de Fachin: que és votar sí a les condicions que posen sobre la taula i, per tant, quedar-se fora del nou partit. "Des de la direcció estan utilitzant les bases de dades per defensar una de les opcions", lamenten. La direcció de Podem ha enviat un SMS de rectificació aquest dissabte.El discurs de Colau reforça les idees transmeses en l'acte de finals de gener . Aquell dia l'alcaldessa ja va fer una crida a forjar un espai polític "ampli" capaç de posar els objectius per davant de "les sigles". Per aconseguir aquesta unitat d'acció, la líders dels "comuns" va instar els diferents actors polítics a diluir-se en benefici de la creació d'un nou espai que "multipliqués". Conscient de la dificultat organitzativa, l'alcaldessa va voler posar en valor tots els actius dels seus socis. "Volem impulsar un procés ampli i transversal que sumi moltes identitats i que no es tanqui en cap d'elles", va argumentar.Un mes i mig després d'aquell discurs, Colau i el seu entorn observen amb preocupació el pols de Fachin, tot i no haver baixat a l'arena de les rèpliques en públic per "responsabilitat". La líder de Barcelona en Comú sí ha decidit aquest dissabte demanar un tancament de files. A partir de dilluns, però, caldrà veure com es gestiona el resultat de la consulta de Podem, que té com a un dels principals reptes superar la barrera del 10% de participació si Fachin vol donar per vàlida una decisió que pot marcar un punt d'inflexió en el futur més immediat del partit.

