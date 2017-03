Un home d'uns 40 anys, sota investigació de la Intel·ligència francesa per suposada radicalització islàmica, ha mort aquest dissabte a trets després de treure el fusell d'assalt a una militar que custodiava l'Aeroport de París-Orly, i després de ferir una policia en desencadenar un tiroteig en un lloc de control al nord del país.L'atac a l'aeroport ha tingut lloc prop de les 8.30 d'aquest matí quan l'individu ha aconseguit robar l'arma a la militar, integrant de l'Operació Centinella, formada en la seva major part per reservistes de l'Exèrcit i destinada a reforçar la seguretat en llocs públics després dels últims atacs terroristes a França.L'home ha aconseguit treure el fusell d'assalt a la militar, a la qual ha pres breument com a ostatge i amb la qual ha intentat dirigir-se a un restaurant McDonald's de l'aeroport abans que els companys de la militar, dos reservistes, el matessin a trets, segons ha informat el ministre de Defensa francès, Jean-Yves Le Drian, "per protegir la seva companya i al públic, fent mostra d'una gran professionalitat i extraordinària sang freda".Sobre l'assaltant, se sap que va néixer en 1978 i que estava sota la vigilància de la Direcció general de la Seguretat Interior sota sospita de radicalització jihadista, segons ha confirmat el Ministeri de l'Interior gal. Fonts policials han explicat que l'home va ser objecte d'una investigació en 2015 després de constatar signes de radicalització després d'haver estat detingut per robatori a mà armada i el trànsit de drogues".Si bé aquesta investigació no va llançar resultats inicials, fonts policials han confirmat a l'agència Reuters de manera independent que l'home seguia en una llista de vigilància especial de la Policia i que "es tractava d'un musulmà radical conegut pels serveis d'Intel·ligència" francesos.Les fonts policials han confirmat que l'assaltant de París Orly ha estat prèviament protagonista en un tiroteig contra tres policies en un control situat a La Corneuve, a vuit quilòmetres de París, abans de fugir. Aquest succés ha tingut lloc al voltant de les 06.55, una hora i mig abans de l'incident a l'aeroport.Almenys un agent de Policia ha resultat ferit de caràcter lleu per aquest individu, que ha fugit del lloc amb el seu vehicle, un Renault Clio, que ha acabat abandonant a la localitat de Val de Marne, on ha robat un altre cotxe amb el qual s'ha dirigit a l'aeroport, d'acord amb la primera reconstrucció dels fets que han fet les autoritats.A l'interior del Clio, la Policia hi ha trobat una camisa tacada de sang i el seu carnet d'identitat, d'acord amb fonts policials a la cadena BFM TV.De moment, l'aeroport segueix completament tancat després de l'evacuació de les més de 3.000 persones que es trobaven a les instal·lacions. Tots els vols segueixen cancel·lats i no es permet l'aterratge dels avions, que han estat desviats a l'aeroport parisenc Charles de Gaulle.Una vegada finalitzat el rastreig, les unitats d'elit RAID de la Policia francesa han constatat que l'home no posseïa explosius ni han trobat bombes de cap tipus. Durant la recerca, no obstant això, les forces de seguretat han retingut temporalment un empleat de l'aeroport abans de deixar-lo marxar després de constatar que no cap relació amb el tiroteig.El cas es troba ara en mans de la divisió antiterrorista de la Fiscalia francesa, que ja ha pres sota custòdia al pare i al germà de l'assaltant, seguint el procediment habitual en aquests casos mentre el portaveu del Ministeri de l'Interior francès, Pierre-Henry Brandet, ha estimat que "és possible que l'incident" de París-Orly acabi sent considerat "un atemptat terrorista", encara que ha deixat les conclusions finals "en mans de la Justícia".

