L'equip, fent volar el Dron 500. Foto: Salesians Sarrià

Dos estudiants del grau superior de mecànica de l'escola Salesians de Sarrià, a Barcelona, han guanyat un premi estatal gràcies a un invent que permetrà salvar vides: un dron que detecta mines antipersona.Jesús Suriol i Daniel Llopart han elaborat el projecte "Dron 500", un aparell volador dissenyat per identificar objectes metàl·lics sota terra i, particularment, material bèl·lic. L'aparell rep el seu nom de la distància entre les seves hèlices, que és de 500 mil·límetres.L'eina, diuen, pretén ser una eina útil per als organismes estatals. L'objectiu principal de l'aparell és localitzar el material en zones potencialment perilloses perquè, posteriorment, pugui ser desactivat i eliminat.El projecte, però, va més enllà, i també busca ampliar les seves aplicacions dins l'àmbit militar, com el de donar suport mèdic transportant equips sanitaris o eines per a realitzar operacions d'urgència als camps de batalla.Suriol i Llopart es van inspirar, per al desenvolupament de l'aparell, en un prototip americà que servia, exclusivament, per detectar mines antipersona, i que tenia un cost de centenars de milers d'euros. En canvi, el dron català té un cost inferior als 3.000 euros.El projecte s'ha endut el premi especial del Ministeri de Defensa dins dels Premis Nacionals Don Bosco, que fomenten la creativitat, la investigació i la innovació en l'àmbit de la Formació Professional, del Batxillerat i dels primers anys d'universitat. Els dos alumnes s'han mostrat molt satisfets per la bona feina realitzada, el reconeixement del premi i l'experiència viscuda, segons recull el web de l'escola

