L'aeroport d'Orly, a París, ha hagut de ser evacuat aquest dissabte al matí després que hi hagi tingut lloc un tiroteig. Un home hauria estat abatut després que intentés robar l'arma a un dels soldats cap a dos quarts de 8 del matí. Segons ha informat el Ministeri de l'Interior francès, l'home s'hauria amagat en un comerç de la terminal on finalment ha estat disparat.

[#Orly]Opération de police en cours. Ne franchissez pas le périmètre de sécurité, suivez les consignes. — Police Nationale (@PoliceNationale) 18 de març de 2017

Segons la cadena britànica BBC , equips de la policia experts en explosius es troben al lloc. L'evacuació s'està duent a terme de forma ordenada considerant la possibilitat que l'home no hagi actuat sol.Tots els vols d'entrada i sortida es troben temporalment ajornats i s'ha ordenat als passatgers que romanguin en els avions que esperaven l'enlairament.En un d'aquests avions s'hi trobava la catalana Lina Tillmann, que en declaracions a RAC1 , ha explicat que, un cop han aterrat, els han obligat a restar dins l'aparell: "Ens han dit que no podíem sortir, que hi ha hagut un atac terrorista".La policia francesa ha piulat: "Operació en curs. No supereu el perímetre de seguretat, seguiu les consignes". "Recomanem que s'abstinguin d'entrar a les instal·lacions de l'aeroport", han afegit les autoritats en una nota penjada a les xarxes.

