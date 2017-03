El govern de la Paeria ha assegurat aquest divendres que ha retirat totes les plaques franquistes que hi havia en edificis de Lleida. En total 269. L'executiu d'Àngel Ros ha indicat també que 66 símbols amb el jou i les fletxes que estaven registrats "ja no existien", que quatre no s'han tret a causa de la negativa dels veïns i que dos no s'han pogut eliminar per culpa de "raons tècniques". En un comunicat, el govern ha donat aquesta actuació per acabada.Tot i això, el cert és que pels carrers de la ciutat encara s'hi veuen aquest divendres a la nit almenys una desena de plaques, un fet que posa en entredit la versió del govern lleidatà. El periodista Albert Font Tarrés ha referenciat amb fotografies diverses plaques en edificis dels carrers Príncep de Viana, alcalde Porqueres, del Bisbe, Alfred Perenya, Cardenal Remolins, Éssera, Corts Catalanes, Segon Passeig de Ronda, Onofre Cerveró i Sant Ruf.Aquestes plaques, segons la versió del consistori, ja estarien retirades atès que ha indicat que les que no estan referenciades al cens "ja no existeixen", de manera que no poden ser aquestes que ha fotografiat Font Tarrés.Aquest diari s'ha posat en contacte amb el departament de premsa de la Paeria sense que hagi obtingut resposta al respecte.