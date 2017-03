El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va inaugurar el congrés del PP de la Comunitat de Madrid fent una gala de les bondats d'Espanya. "Estem orgullosos del nostre país, Espanya", diu, abans d'enumerar totes les coses per les quals ell considera que cal estar-ho. Tot i això, per acabar de reblar el seu discurs, va patir un nou lapsus: "Una Espanya a la qual 75 milions d'espanyols venen cada any. Per alguna cosa serà". De seguida, tot i aquest nou lapsus, el públic va començar a aplaudir.

