La gestió d'un centre penitenciari no és senzilla, i menys quan hi conviuen reclusos de diferents cultures i nacionalitats. És per això que el departament de Justícia ha contractat un servei de mediació intercultural, per atendre les necessitats i interessos de la població interna, facilitar la convivència, el coneixement mutu i la prevenció de la conflictivitat. La Fundació Cepaim Acció Integral amb Migrants cobrarà 58.513 euros per fer-ho als centres de Quatre Camins, Puig de les Basses i Joves, mentre que l'Associació per a la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants (AMISI) rebrà 54.652 euros per fer-ho a Brians 1, Brians 2 i Lledoners. El lot per a les presons de Ponent i Mas d'Enric va quedar desert.