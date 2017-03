Jordi Ballart, Josep Rull i Marià Galí, durant l'acte de celebració dels 175 anys de Mina. Foto: Albert Prieto

Mina Pública d'Aigües de Terrassa ha commemorat el seu 175è aniversari aquest divendres amb una demostració de força a la sala d'actes del Centre Cultural Terrassa, que s'ha omplert per la celebració en un moment delicat per la companyia. L'empresa veu perillar la gestió de l'aigua a Terrassa per la voluntat política de l'Ajuntament de municipalitzar el servei, una voluntat que l'alcalde ha recordat en el transcurs de l'acte.La commemoració ha reunit treballadors, accionistes i diferents noms de la societat i la política terrassenca, com tots els alcaldes de l'etapa democràtica: Manuel Royes, Pere Navarro i Jordi Ballart, a més del conseller egarenc de la Generalitat de Catalunya Josep Rull. En total, unes 300 persones han assistit a l'acte, presentat pel periodista terrassenc Xavi Salvatella, i que ha homenatjat, també, els treballadors que porten més de quaranta anys a l'empresa.L'acte, però, ha estat, sobretot, una reivindicació del paper de Mina en la societat terrassenca. El president de la companyia, Marià Galí, ha destacat que l'empresa "té ganes de continuar contribuint al desenvolupament del territori perquè està compromesa amb el seu entorn", i s'ha mostrat disposat a "continuar col·laborant amb les administracions públiques, servir als clients i millorar les prestacions amb noves propostes".De fet, després de fer un repàs als 175 anys d'història de l'empresa, Galí ha demanat "una major i millor empatia i generositat entre totes les parts implicades" en el futur de la ciutat, sobretot, en aquelles qüestions vinculades amb la gestió de l'aigua, per tal de trobar "una solució raonada i raonable" mitjançant el "sentit comú". Marià Galí ha sentenciat: "Cent setanta-cinc anys ens observen i ens reten a donar-li a la ciutadania una resposta del tot positiva".El to cordial entre l'alcalde de Terrassa i el president de Mina ha estat present en tot moment, amb moments fins i tot d'aparent complicitat. Abans de l'acte públic, Marià Galí, Jordi Ballart i Josep Rull han conversat en una sala del Centre Cultural Terrassa. Galí ha lliurat un obsequi a les autoritats.Malgrat la cordialitat i els múltiples agraïment a la tasca realitzada per Mina, Jordi Ballart ha estat contundent a l'hora d'expressar les intencions de l'Ajuntament. L'alcalde ha iniciat el seu discurs lloant la trajectòria de l'empresa, "motiu d'orgull per a la ciutat". El seu parlament ha començat a agafar un altre rumb quan ha advertit que, malgrat que "els camins de Mina i l'Ajuntament s'han trobat en infinitat de vegades", "el que podia ser vàlid al segle XIX i XX no té per què ser vàlid avui dia".L'alcalde de Terrassa ha apel·lat a la "nova cultura basada en la cosa pública" per afirmar, "amb absolut respecte pel que significa Mina", que "Terrassa està caminant cap a un nou model", que ha de ser "transparent i sobretot democràtic". Ballart ha indicat que el procés arran de la finalització de la concessió a Mina "podia haver estat més tranquil, però en tot cas serà un procés públic i transparent". Per finalitzar, ha convidat Mina a continuar sent part activa de Terrassa, si bé no amb la gestió del servei d'abastament d'aigua, sí en altres àmbits: "La diversificació de Mina li obre noves perspectives a la ciutat i al país".Al seu torn, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha fet al·lusió a la seva condició d'egarenc per explicar més enllà de Terrassa el que significa Mina per a la ciutat: "Si vas a l'hospital, vas a la Mútua; si truques a la companyia de l'aigua, truques a la Mina". Rull ha elogiat la iniciativa dels fundadors de Mina fa 150 any s i de totes les persones que han fet possible el progrés.Josep Rull ha passat de puntetes pel conflicte per la voluntat de l'Ajuntament de municipalitzar l'aigua, però ha estat prou clar. "L'aigua ha d'estar dirigida, tutelada, per part de l'administració pública, com a servei públic", ha dit, per tot seguit afegir: "Un país democràtic té diversos mecanismes per proveir els serveis bàsics: directe o indirecte, gestió pública o col·laboració público-privada". A Catalunya, ha dit el conseller, "hi ha casos excel·lents" en ambdós casos. L'important, segons Rull, és "tenir la capacitat de decidir quina és la millor opció en cada moment i en cada context". Convidava així l'Ajuntament de Terrassa a prendre les seves decisions.La celebració ha arribat en un cap de setmana clau per la "guerra" entre l'Ajuntament i Mina per la gestió de l'aigua. De fet, la demostració de força d'aquest divendres per part de la companyia és el preludi de la que faran els partidaris de la municipalització del servei, que han convocat una manifestació pels carrers de Terrassa que es preveu multitudinària.La nota polèmica de l'acte l'ha posat la protesta de la CUP a les portes del Centre Cultural . Una trentena de manifestants han increpat els assistents a la celebració, especialment a l'alcalde Jordi Ballart, a qui han retret que hi anés després de denunciar pressions i amenaces per la seva voluntat de municipalitzar el servei, i al conseller Josep Rull, a qui han demanat que "es mullés" per la gestió pública.

