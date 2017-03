Jordi Ballart ha arribat amb cara de circumstàncies al Centre Cultural, on ha estat increpat. Foto: Joaquim Albalate

Una trentena de manifestants han protestat contra Mina. Foto: Joaquim Albalate

La CUP ha aconseguit aigualir l'inici de la celebració del 175è aniversari de Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Una trentena d'activistes s'han plantat a la porta de l'equipament terrassenc per protestar contra l'empresa, que han tractat de "màfia", i contra els assistents a l'acte de la companyia.Tot i que han anat increpant totes les persones que anaven entrant al Centre Cultural, algunes de les quals s'han mostrat molestes, un dels moments de màxima tensió ha coincidit amb l'arribada del regidor de l'Aigua, Alfredo Vega, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a qui els manifestants han retret que, després de denunciar amenaces i coaccions per l'afer de l'aigua, es prestés a assistir a l'acte.Els manifestants també s'han encarat al conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que ha hagut d'entrar a l'equipament escortat pels seus guardaespatlles i pels Mossos d'Esquadra. Els concentrats han cridat "Rull, mulla't, l'aigua és nostra", una crida a què el PDECat se sumi al front per la municipalització de l'aigua que suma, per ara, 20 dels 27 regidors de Terrassa. Els demòcrates, tot i ser soci de govern del PSC, no s'han pronunciat sobre quina consideren que és la fórmula de gestió ideal.Tot i els moments de tensió, les protestes no han passat de les paraules. Només, a tall d'anècdota, un globus d'aigua ha volat des dels manifestants fins als Mossos d'Esquadra, que ho han recriminat a la regidora cupaire a l'Ajuntament de Terrassa, Maria Sirvent, tot i que no ha tingut més conseqüències.

