El regidor d'Energia, Eloi Badia, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN



Endesa seguirà subministrant provisionalment l'energia a l'Ajuntament de Barcelona malgrat haver guanyat el pols amb el consistori i haver aconseguit que s'anul·li el concurs per adjudicar el contracte elèctric . El govern d'Ada Colau ha hagut de negociar un contracte temporal mentre no es resol el conflicte judicial obert en el contenciós i, a més de la citada companyia, que s'ha quedat la part més important, ha donat entrada a Nexus, una companyia petita que ja havia optat al contracte que Endesa va impugnar.El desacord d'aquesta gran elèctrica i Gas Natural amb els plecs de licitació del contracte municipal, els quals incorporaven l'obligació d'afrontar la pobresa energètica, va motivar que l'impugnessin, i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va acabar donant la raó a Endesa i va anul·lar el contracte. El govern de Colau va anunciar que recorreria al contenciós administratiu i que prepararia una nova licitació , però el contracte vigent s'esgota en uns dies i calia negociar-ne un provisional. En un comunicat , el consistori ha informat que aquest divendres ha acabat el procés de negociació per fer un "contracte pont" de 3 mesos (prorrogable a 3 més) per al subministrament elèctric municipal. Ha mantingut l'estructura en tres lots per afavorir més concurrència d'empreses –amb un nombre màxim d'adjudicar dos lots a una empresa-: Endesa té els dos primers i Nexus l'ECO, generador d'energia verda.Segons l'Ajuntament, en el nou contracte pont s'estableix executar les obligacions recollides en la llei catalana 24/2015 per lluitar contra pobresa energètica. El regidor d'Energia, Eloi Badia, ha instat a les empreses guanyadores i a la resta de companyies del sector a signar els convenis impulsats per les administracions catalanes "que les corresponsabilitza per fer front a la pobresa energètica".El consistori ha afegit que aquest és el darrer concurs de subministrament elèctric previ a la posada en marxa de la comercialitzadora d'energia elèctrica municipal. Ha destacat que la comercialitzadora gestionarà de manera integrada la generació d'energia elèctrica de fonts renovables i la comercialització dels excedents com dels consums, si s'escau, a les llars de la ciutat i als ens municipals, vinculant generació energètica renovable i local i consum.

