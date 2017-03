L'Audiència Nacional ha enviat a presó el gihadista detingut a Santa Coloma de Farners per finançar Estat Islàmic. L'arrestat, que té 43 anys, ha passat aquest divendres a disposició del jutge Santiago Pedraz. A l'home se l'acusa de formar part d'una trama que enviava fons a combatents a Síria. La Guàrdia Civil el va detenir aquest dimecres a primera hora del matí en un habitatge situat a tocar de la plaça Farners, al centre del municipi, on vivia amb la seva família (dona i tres fills). El detingut treballava de pintor i portava anys vivint a Santa Coloma de Farners. És germà d'un soldat mort en combat i de dos homes a qui la Guàrdia Civil va detenir el passat juliol a Arbúcies (Selva), també per finançament del terrorisme.Els agents de la Guàrdia Civil van detenir M.E.J dimecres a les sis del matí. Van muntar un ampli dispositiu al voltant del seu habitatge, situat al carrer Lluís Món, on van estar-se més des sis hores escorcollant-ne l'interior. Quan faltava poc per les dotze, la Guàrdia Civil va endur-se l'arrestat, juntament amb caixes i maletins on hi havia documentació relacionada amb la trama.Al detingut, de 43 anys, se l'acusa de finançar Estat Islàmic a través d'una xarxa que feia arribar diners a les zones de combat. De fet, M.E.J és germà d'un soldat mort en batalla i de dos homes més a qui la Guàrdia Civil va detenir el passat juliol a Arbúcies, també pels mateixos motius.L'operació per arrestar-lo la va dirigir el Jutjat d'instrucció número 1 i la fiscalia de l'Audiència Nacional. A més, la Guàrdia Civil va comptar amb la participació de l'Europol. Després d'endur-se'l del seu domicili, els agents el van traslladar a Madrid, on aquest divendres a passat a disposició del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, qui l'ha enviat a presó per un delicte de finançament d'organització terrorista.M.E.J és de procedència marroquina i va arribar a Santa Coloma de Farners l'any 2000. Després d'estar-s'hi un temps, es va traslladar a Arbúcies amb els seus familiars, però va retornar a Santa Coloma entre els anys 2007 i 2008.

