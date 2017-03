Hazte Oír ha retirat l'eslògan del bus transfòbic amb el qual l'entitat pretenia entrar a Barcelona després que els Mossos d'Esquadra l'hagin interceptat a Martorell i ja ha aconseguit retirar-lo del dipòsit que la Guàrdia Urbana de Barcelona té al terme municipal de Castellbisbal després d'haver estat immobilitzat. Els membres de l’entitat han pagat una taxa inferior a 5 euros per poder retirar el vehicle del dipòsit. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha incoat un expedient sancionador perquè considera que l'entitat vulnera la llei contra l'homofòbia 11/2014 "Retiren l'autobús de Catalunya traient els missatges transfòbics. Som país amb tolerància zero a discriminació LGTBI!", ha assegurat Bassa a través d'una piulada al seu compte de Twitter.El president d’Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, també ha avançat que recorreran la llei contra l’homòfobia del Parlament davant del Tribunal Constitucional. És a través d’aquesta llei que la Generalitat ha immobilitzat el vehicle per considerar que el missatge que publicitava era transfòbic. El vehicle marxa amb l'única inscripció del logotip de l'entitat i les figures dels dos nens que acompanyaven el polèmic eslògan. Hazte Oír ha titllat de "segrest" l'acció de la Generalitat i ha anunciat que, a banda, denunciarà les agressions físiques contra Arsuaga que han tingut lloc a Pallejà.

