Centrada en el seu perfil institucional com a alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha viscut en un discret segon pla la complexa negociació entre Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Podem per crear el nou partit dels "comuns". Colau, puntualment informada del diàleg entre les diferents forces -del qual se n'ha desmarcat Podem en les últimes dates-, no s'ha prodigat, però, ni en actes ni entrevistes. La líder dels "comuns" només va tenir protagonisme el 29 de gener en el míting a Cotxeres de Sants que va servir de tret de sortida del procés de confluència -batejat com "Un país en comú"- i tornarà a pronunciar-se aquest dissabte, coincidint amb la votació de Podem per decidir si s'integra al nou partit. Colau no participarà en cap més acte fins a l'assemblea fundacional del 8 d'abril.Què dirà l'alcaldessa en la seva d'intervenció d'aquest dissabte? Tal com han detallat fonts dels "comuns" a, Colau subratllarà que és imprescindible confluir ara per soldar l'espai polític de l'esquerra alternativa i "multiplicar" la seva força. Les fonts consultades recalquen que no s'esperen referències explícites a Podem, tot i que el missatge anirà dirigit a l'única formació que discuteix els termes de la confluència. La direcció del partit lila va encetar dijous una consulta interna per decidir si s'integra en les noves sigles. Les mateixes fonts exposen que el discurs de l'alcaldessa "traspuarà" que "és el moment" de sumar forces en un sol projecte. "Destacarà que fa temps que treballem junts", recalquen els "comuns".El seu discurs reforçarà les idees transmeses en l'acte de finals de gener . Aquell dia Colau ja va fer una crida a forjar un espai polític "ampli" capaç de posar els objectius per davant de "les sigles". Per aconseguir aquesta unitat d'acció, la líders dels "comuns" va instar els diferents actors polítics a diluir-se en benefici de la creació d'un nou espai que "multipliqués". Conscient de la dificultat organitzativa, l'alcaldessa va voler posar en valor tots els actius dels seus socis. "Volem impulsar un procés ampli i transversal que sumi moltes identitats i que no es tanqui en cap d'elles", va argumentar.Un mes i mig després d'aquell discurs, Colau i el seu entorn observen amb preocupació el pols de Fachin, tot i no haver baixat a l'arena de les rèpliques en públic per "responsabilitat". És rellevant que en l'acte d'aquest dissabte hi siguin presents a l'escenari dones dirigents de tots els partits implicats en la negociació, també de Podem. Al costat de Colau hi serà Mar García, diputada d'En Comú Podem, i Laura Pérez, regidora de Barcelona en Comú. García i Pérez són veus de Podem crítiques amb l'estratègia del secretari general, Albano Dante Fachin, que en la consulta interna defensa no confluir en el nou partit en les actuals circumstàncies. La diputada detallava a NacióDigital aquesta setmana que la pregunta i el format de la consulta de Podem era "confusa" mentre que la regidora detallava en una entrevista a eldiario.es que la pregunta era "enganyosa i poc transparent".A més de Colau, García i Pérez, també parlaran a Cotxeres de Sants Lucía Martín, diputada d'En Comú Podem, Maria Freixanet (ICV) i Adriana Sabaté (Barcelona en Comú). "Ens serbirà per afiançar el nostre missatge", recalquen veus dels "comuns". L'acte, promocionat a les xarxes socials, anima les bases a "posar els objectius per davant de les diferències" i "demostrar que la suma multiplica".

