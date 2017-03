És el primer cop que es trobaven. El president nord-americà, Donald Trump, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, havien conversat breument després de l'elecció del magnat el novembre passat. Però allò va ser un intercanvi purament formal. Avui, la més poderosa líder europea ha estat rebuda a la Casa Blanca per Trump. Ha estat un primer contacte en el qual tots dos han mantingut les bones formes però sense amagar el molt que els distancia. En la compareixença posterior, Trump ha volgut manifestar el compromís dels Estats Units amb els aliats europeus i amb l'OTAN. Ha dit que Alemanya i els EUA han de treballar junts en tots els camps, però ha insistit en les seves crítiques envers la política migratòria de Berlín , a l'afirmar que "la immigració no és un dret, és un privilegi".Merkel ha subratllat les bones relacions entre tots dos països i ha aprofitat per destacar la importància d'una Unió Europea unida. La lider democristiana europea ha afirmat davant del líder nord-americà que la globalització és un factor de progrés i creixement econòmic. Merkel ha reivindicat la importància d'un acord de lliure comerç entre la UE i els EUA, un objectiu que es trobava molt avençat pe`ro que el triomf de Trump ha convertit en il·lusori.El president nord-americà ha volgut defugir la imatge d'un dirigent aïllacionista, però ha defensat la necessitat d'unes relacions comercials justes. També ha insistit en l'esforç necessari de tots els aliats en el combat ccntra l'ISIS. Ha aprofitat l'avinentesa per recordar que el seu projecte pressupostari inclourà un increment en la despesa de defensa.La trobada ha tingut la seva anècdota, quan estant asseguts a la Casa blanca, els periodistes els han demanat que es donessin la mà, i no ho han fet. L'entrevista a Washington es produeix després que tots dos mandataris hagin escenificat les seves divergències els darrers mesos, sobretot en les crítiques de Trump a les polítiques d'acollida de refugiats de Berlín. També va furgar en el tema del Brexit , assegurant que altres estats europeus imitarien el Regne Unit.

