El consistori va informar dimarts que s'havia avisat els propietaris dels més de 300 blocs que encara mantenien aquests elements de la intenció del consistori de despenjar-los. Finalment aquest divendres ha anunciat que s'ha portat a terme l'acció "amb efectivitat i rapidesa" amb la col·laboració de la Federació d'Associació de Veïns de Lleida (FAV) i de la mateixa companyia de Petrolis Independents. Se n'han retirat 269 (78,89%), s'ha comprovat que n'hi havia 66 que ja no existien (19,53%) i 4 s'han mantingut per voluntat dels seus propietaris.



L'Ajuntament afegeix que aquestes dades es comunicaran al Memorial Democràtic i al Síndic de Greuges amb la petició que actualitzin el cens referent a la ciutat de Lleida. Catalunya manté actualment uns 5.000 elements catalogats com a simbologia franquista, la major part dels quals són plaques d'habitatges.



Segons la Paeria, aquesta acció s'engloba en el treball portat a terme en els darrers anys per donar compliment a la Llei 52/2007 de 26 de desembre de Memòria Històrica del Govern Central i a la Llei 3/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic de la Generalitat, des de la seva aprovació, l'any 2007.

La Paeria ha informat aquest migdia que ha retirat 269 plaques del Ministeri de l'Habitatge franquista d'edificis privats de la ciutat que havien estat construïts com a habitatges de protecció oficial. Fonts municipals detallen en un comunicat que n'hi ha hagut quatre que s'han mantingut per voluntat dels veïns propietaris dels immobles i 66 elements que constaven al cens del Memorial Democràtic ja no existien.Segons aquest cens, a Lleida ciutat hi havia 341 plaques amb el jou i les fletxes falangistes. En dos casos no ha estat possible treure-les per diferents raons tècniques. L'Ajuntament de Lleida considera que, amb aquesta acció, "aquests elements han estat retirats definitivament de la via pública".

