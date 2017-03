Els investigadors van estudiar les causes de totes les aturades cardíaques registrades entre el 2001 i el 2010 a Dinamarca. Foto: Pixabay

Prendre ibuprofens de manera regular incrementa fins a un 31% el risc de patir una aturada cardíaca. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi elaborat per l'hospital universitari de Gentofte, a Copenhaguen, i que ha publicat aquesta setmana la revista European Heart Journal . Els experts que han elaborat la investigació alerten que l'accés sense recepta als antiimflamatoris exposa molts pacients als efectes secundaris no desitjats que tenen aquest tipus de fàrmacs.Segons els autors de l'estudi, "permetre comprar aquests medicaments sense prescripció mèdica envia un missatge que han de ser segurs, però no és així". Els experts recorden que altres investigacions anteriors ja han indicat que els antiimflamatoris estan relacionats amb un deteriorament progressiu de la salut cardiovascular i avisen que és important revertir "el consum intensiu" que se'n fa per prevenir aquest tipus de patologies.Els autors de l'estudi van recollir les dades de totes les aturades cardíaques que es van produir a Dinamarca entre el 2001 i el 2010 i van detectar que més d'un 10% dels pacients havien pres algun tipus d'antiimflamatori 30 dies abans de l'ingrés. Els investigadors demanen que, davant d'aquestes dades, els metges receptin medicaments alternatius i exigeixen a les autoritats que regulin l'accés dels consumidors a aquest tipus de fàrmacs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)