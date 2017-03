Xavier Garcia Albiol, en un acte del PP. Foto: PP/Europa Press

Un total de 176 esmenes s'han presentat a les dues ponències que debatrà el Partit Popular català en el congrés que celebrarà el 25 i 26 de març a l'Hospitalet de Llobregat. José Luis Ayllón ha coordinat la ponència d'acció política , molt dura contra el procés, que considera esgotat. Tot i així, alguns militants reclamen que encara sigui més contundent.Per la seva banda, hi ha una esmena que proposa que el nom de la formació sigui Partit Popular de Catalunya, ii no pas Partit Popular català, com es va decidir en el congrés anterior. En aquella ocasió, es va voler escenificar algun gir de tipus catalanista i es va reformular el nom de l'organització com a Partit Popular català. Ara una esmena també reclama que en tots els actes del partit hi hagi una bandera catalana i una d'espanyola.En el text de la ponència d'Ayllón, es diu que Catalunya ja ha començat una nova etapa política, la del post-procés, i que ara toca girar full de l'actual moment. Defineix l'independentisme com un mur que impedeix el creixement del país i assegura que el nacionalisme català és un dels principals focus de corrupció a Europa. Però pel que es veu, hi ha al PP català qui encara troba que això és molt suau.

